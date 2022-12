Aktien Schweiz beenden schwaches Jahr mit deutlichem Tagesminus

ZÜRICH (Dow Jones)--Am letzten Handelstag des Jahres ist es am Schweizer Aktienmarkt abwärts gegangen. Damit folgte die Tagestendenz der des Jahres, das dem SMI ein Minus von knapp 17 Prozent bescherte. Zinserhöhungen der Notenbanken wegen der viel zu hohen Inflation, die Null-Covid-Politik in China und der Krieg in der Ukraine mit ihren negativen Auswirkungen auf die Weltkonjunktur verhagelten die Bilanz 2022 gehörig.

Am Freitag lastete wie auch an den europäischen Nachbarbörsen die Sorge vor einer möglichen neuen Corona-Infektionswelle nach den Lockerungen in China auf der Stimmung. Daneben dürfte die aggressive Straffungspolitik der Notenbanken das Geschehen zunächst auch weiterhin bestimmen. Daher könnte der Start ins neue Jahr holprig verlaufen.

Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 10.729 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 28,2 (Donnerstag: 23,0) Millionen Aktien.

Der Vertriebsspezialist DKSH hat seine 25-Prozent-Beteiligung am Luxusuhrenhersteller Bovet Fleurier an den Mehrheitsaktionär Pascal Raffy verkauft. Die Aktie handelte zum Jahresabschluss 1,5 Prozent leichter.

Unter den Luxusgüterwerten verloren Richemont 1,4 Prozent und Swatch 1,4 Prozent. Sie Titel litten unter der Covid-Infektionswelle in China, weil der dortige Markt von zentraler Bedeutung für die Unternehmen ist.

Die drei als defensiv geltenden SMI-Indexschwergewichte trugen ihr Teil zum schwachen Gesamtmarkt bei. Nestle, Novartis und Roche verloren zwischen 0,8 und 1,4 Prozent.

Die in der Jahresbilanz schwächste Aktie, Credit Suisse, verlor weitere 1,6 Prozent, das Jahresminus beläuft sich damit auf gut 70 Prozent. Die Grossbank ist seit den Debakeln um den milliardenschweren Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und die Liquidierung der Greensill-Fonds stark angeschlagen und wies hohe Verluste aus. Mittlerweile wurden radikale strategische Massnahmen beschlossen, um wieder aus der Krise zu kommen, wofür unter anderem auch neues Kapital aufgenommen wurde.

Am besten schnitten 2022 Zurich Insurance ab mit einem Jahresplus von 11 Prozent. Am Freitag gab die Aktie 1,1 Prozent nach.

