Aktien Schweiz: Aufwärtstrend hält dank defensiven Werten an

Zürich (awp) - Die Schweizer Börse knüpft zu Wochenbeginn an den Aufwärtstrend der Vorwoche an und tendiert fester. Angeführt wird der Markt von den als wenig krisenanfällig geltenden Werten aus dem Gesundheitsbereich. Die Stimmung habe sich weiter verbessert, da der Lockdown in verschiedenen Ländern schrittweise gelockert und damit die Wirtschaft wieder hochgefahren werde. Die Stimmung werde zudem noch von Nachrichten über mögliche Medikamente und Impfstoffe gegen Covid-19 aufgehellt.

Für die weitere Entwicklung seien aber die Aussagen der Firmen zu ihrer Zukunft sowie die Konjunkturzahlen relevant. Noch sei nämlich gar nicht recht abzuschätzen, welch grosse Schäden die Corona-Pandemie und ihre Bekämpfung verursacht habe und noch verursachen werde. Am Dienstag legen der Bauchemiekonzern Sika und das Industrieunternehmen Sulzer Zahlen zum ersten Quartal vor. Ab Mittwoch folgen die Quartalsberichte von SMI-Schwergewichten wie Roche, Nestlé und Credit Suisse.

Der SMI steigt um 11.05 Uhr 0,71 Prozent auf 9'681,28 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, rückt um 0,68 Prozent auf 1'401,99 und der breit gefasste SPI um 0,68 Prozent auf 11'904,36 Zähler vor. Rund zwei Drittel der 30 SLI-Titel legen zu.

An der Spitze der Blue Chips stehen der Augenheilmittelkonzern Alcon (+2,8%), der Pharmazulieferer Lonza (+2,4%) und der Hörgerätehersteller Sonova (+2,4%).

Die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (+1,1%) und Roche (+0,9%) erweisen sich als zusätzliche Stützen des Marktes. Roche will sein Medikament Ocrevus bei der Behandlung von wiederkehrender oder progressiver Multipler Sklerose intensiver einsetzen. Novartis will eine klinische Studie mit dem Wirkstoff Hydroxychloroquine für die Behandlung von hospitalisierten Covid-19-Patienten fortsetzen und hat mit der US-Gesundheitsbehörde FDA ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen.

Mit an der Spitze stehen zudem der Bankensoftwarehersteller Temenos (+2,7%). Der Titel sei in der kürzlichen Korrektur über Gebühr abgestraft worden und nun reif für eine Erholung, zumal dessen Geschäftsaussichten weiterhin gut seien, sagt ein Händler.

Höher gehandelt sind ausserdem die Banken Credit Suisse (+0,9%), Julius Bär (+1,0%) und UBS (+0,5%).

Dagegen stehen Zykliker wie der Lifthersteller Schindler (-0,8%), der Logistikkonzern Kühne + Nagel (-0,8%) und der Zementproduzent LafargeHolcim (-0,7%) auf den Verkaufszetteln. Schindler veröffentlicht am Mittwoch den Quartalsbericht.

AMS büssen gar 1,6 Prozent an Wert ein. Die Aktie, die stets einen volatilen Verlauf aufweist, war am Freitag um 6,6 Prozent gestiegen.

Uneinheitlich sind die Versicherer: Swiss Life steigen um 1,4 Prozent. Zurich (+0,4%) und Swiss (+0,3%) hinken dem Markt etwas hinterher. Nicht ganz unerwartet sieht der Rückversicherer von dem geplanten Aktienrückkaufprogramm ab.

Am breiten Markt stehen Biotechwerte im Rampenlicht. Molecular Partners schiessen um 14 Prozent nach oben. Das Unternehmen will seine DARPin-Technologie für die Bekämpfung von Covid-19 einsetzen. So werde ein Anti-Covid-19-Therapieprogramm unter Nutzung der Multi-Target-Bindung von DARPin-Proteinen zur Neutralisierung des Sars-Cov2-Virus eingeleitet.

Idorsia schnellen um 13 Prozent hoch. Die Biotechnologiefirma hat positive Ergebnisse einer Phase-III-Studie mit dem Schlafmittel Daridorexant veröffentlicht.

MCH Group steigen dank spekulativen Käufen um 4,1 Prozent. In einem Interview mit dem "Tages-Anzeiger" hat Grossaktionär Erhard Lee vorgeschlagen, den Messebetreiber zu zerschlagen.

Zur Rose gewinnen 3,6 Prozent. Die Versandapotheke hat die Pläne zur Schaffung von Aktienkapital revidiert. Neu beantragt sie noch genehmigtes Aktienkapital von 10 Prozent und nicht mehr von bis zu 15 Prozent.

Meier Burger ziehen um 5,8 Prozent an. Franz Richter soll als neuer Verwaltungsratspräsident frischen Wind in den Solarzulieferer bringen. Richter ist den Angaben zufolge seit 2015 Mitglied im Verwaltungsrat des Solartechnikunternehmens und zudem CEO der deutschen Süss MicroTec. Zudem ist er Mitglied im Verwaltungsrat von Comet und der schwedischen Scint-X Technologies.

Die Aktien von Rieter (-2,8%) und Cembra (-3,8%) werden ex-Dividende gehandelt.

pre/rw