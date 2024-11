Aktien Schweiz am Tag der US-Wahl etwas leichter

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag mit leichten Abgaben geschlossen. Marktteilnehmer sprachen von "angespannter Ruhe" am Tag der US-Wahl , deren Ergebnisse als völlig offen galten. Die ersten US-Wahllokale schliessen um Mitternacht europäischer Zeit, in einigen der entscheidenden Swing-States erst später in der Nacht auf Mittwoch. Mit einem endgültigen Ergebnis ist vermutlich noch nicht am Mittwochmorgen zu rechnen - Nachzählungen könnten bis zum Donnerstag dauern. Die Unsicherheit über den Wahlausgang habe bei Anlegern zu Zurückhaltung geführt, hiess es. Der SMI fiel um 0,3 Prozent auf 11.866 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 15,29 (zuvor: 13,12) Millionen Aktien.

Unternehmen lieferte aber auch heimische Themen. So lieferte Roche in den USA vielversprechende Daten zu Patienten mit Blutkrankheiten an. Anleger liess das kalt, der Kurs sank um 0,9 Prozent. Die Swiss Re hat einen Käufer für das europäische Schaden-Unfall-Geschäft ihres Digitalversicherers iptiQ gefunden. Der Konzern verkauft das Geschäft an Allianz Direct. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Der Kurs des Rückversicherers kletterte um 1,6 Prozent. Der Industriegüterkonzern ABB (+2,5%) übernimmt den US-Pumpmotorenhersteller Aurora, auch hier wurden keine finanziellen Details bekannt.

Kühne + Nagel gaben 1,3 Prozent ab. Die detaillierten Ergebnisse des deutschen Logistikers DHL verdeutlichten JP Morgan zufolge die andauernde Schwäche der Express-Volumina. Nach endgültigen Geschäftszahlen von Redcare Pharmacy legten Docmorris um 0,7 Prozent zu.

Schwache Geschäftszahlen belasteten Adecco (-5,9%), der Kurs markierte die tiefsten Stände seit 28 Jahren. Geschäftszahlen legte Oerlikon (-7,7%) vor, Vontobel senkte das Kursziel. Burckhardt Compression (+0,8%) berichtete über die erste Jahreshälfte. Cicor (+5,1%) kündigte die Strategie 2028 an und gab aktualisierte Mittelfristziele bekannt. Bei Baloise (+0,3%) kommt es per 1. Januar 2025 zu einem Wechsel in der Unternehmensführung.

