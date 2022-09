Aktien New York: Zurückhaltung prägt Geschehen nach Kursrutsch am Vortag

NEW YORK (awp international) - Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag bleiben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig. Der Dow Jones Industrial liess sich nur zeitweise auf einen zaghaften Erholungsversuch ein: Zwei Stunden vor Schluss lag er wieder leicht mit 0,23 Prozent im Minus bei 31 034,85 Punkten. Kurz war er im frühen Handel unter die Marke von 31 000 Punkten gefallen, womit er ein weiteres Tief seit Mitte Juli erreichte.

Unter anderen wichtigen New Yorker Indizes war das Bild gemischt: Der breit aufgestellte S&P 500 gab zuletzt knapp um 0,03 Prozent auf 3931,34 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 dagegen stand 0,25 Prozent höher bei 12 064,28 Punkten. Tech-Werte gelten als besonders zinsabhängig. Sie hatten daher am Vortag stärker darunter gelitten, dass die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter hohem Druck bleibt.

Im Mittelpunkt stand die Nachlese der US-Inflationsdaten vom Vortag. Die frischen Erzeugerpreise aus den USA zeigten, dass sich der Preisauftrieb zwar stärker als erwartet abschwächt, aber in der Breite ankommt. Ohne Energie und andere im Preis stark schwankende Waren war der Anstieg der Preise auf Herstellerebene höher als von Volkswirten gedacht.

"Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der hohen Inflation haben sich erst einmal zerschlagen", urteilte der Marktexperte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die Angst, dass die US-Notenbank Fed den Bogen bei den Zinserhöhungen überspannt, habe wieder dramatisch zugenommen. Als gesetzt gilt mittlerweile eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in der kommenden Woche. Selbst ein noch grösserer Schritt wird mittlerweile aber nicht mehr ausgeschlossen.

Auf Unternehmensseite hoben sich die Aktien von Johnson & Johnson im Dow positiv ab mit einem Anstieg um 1,6 Prozent. Dafür verantwortlich gemacht wurde die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückprogramms. Ausserdem hat der Pharma- und Konsumgüterkonzern den Jahresausblick bekräftigt.

Kursgewinne gab es ansonsten noch im Ölsektor, unter anderem mit dem Dow-Wert Chevron , der an der Spitze des Leitindex zwei Prozent zulegte. Der gestiegene Ölpreis galt als Zugpferd. Andere Ölwerte wie ConocoPhillips oder ExxonMobil stiegen etwas stärker um 4,1 und 2,5 Prozent.

Positiv fiel unter den Nebenwerten die Starbucks -Aktie mit einem Kurssprung um 5,3 Prozent auf. Die Kaffeehauskette hat überraschend anspruchsvolle Geschäftsziele formuliert. Das Unternehmen erwartet nun, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in den nächsten drei Geschäftsjahren um 15 bis 20 Prozent steigen wird.

Negatives gab es hingegen für die Anleger von Nucor , hier sackte der Kurs um 10,5 Prozent ab. Der Stahlproduzent enttäuschte mit seiner Gewinnprognose für das dritte Quartal. Dem Kursrutsch folgten auch andere verwandte Metallunternehmen, darunter Alcoa mit einem Abschlag von elf Prozent.

Im Technologiebereich standen die Alphabet -Aktien wegen einer EU-Gerichtsentscheidung im Fokus. Die Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission für die Suchmaschinen-Tochter Google wurde im Wesentlichen bestätigt. In einigen Punkten wichen die Richter allerdings von der Position der Kommission ab und verringerten die Geldbusse. Kursmässig war dies aber kein Beweger: Die Aktien zeigten sich mehr oder weniger auf Vortagsniveau./tih/jha/