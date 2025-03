Aktien New York: Zurückhaltung nach Rally am Freitag

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Der US-Aktienmarkt hat nach den deutlichen Gewinnen von Ende letzter Woche wieder einen Gang heruntergeschaltet. Die Stimmung an den Börsen war am Montag weiter fragil. Am morgigen Dienstag sollen die seit langem angekündigten Zölle auf Waren aus Kanada und Mexiko in Kraft treten. Die beiden Länder sind die wichtigsten Handelspartner der USA.

Der Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zuletzt bei 43.853,06 Punkten kaum vom Fleck. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,10 Prozent auf 5.948,48 Zähler nach unten. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 verharrte nahezu bei 20.881,15 Punkten.

Den Börsenmonat Februar hatten die US-Indizes mit Verlusten beendet. "Wie viel vorsichtiger kann der Markt noch werden? Wenn man sich den Angst- und Gier-Index ansieht, befinden wir uns genau in der roten Zone, die blinkt und sagt: Vorsicht", sagte Katrina Dudley, leitende Anlagestrategin bei Franklin Templeton, bei Bloomberg TV. Der Expertin zufolge gibt es demnach Anzeichen für übermässige Angst am Aktienmarkt, welche die Kurse zu stark nach unten gedrückt hat. Marktechnische interessierte Anleger deuten dies als mögliches Kaufsignal.

In dem trüben Umfeld mieden die Anleger die Aktien von stark gewichteten Technologieunternehmen, welche die Rekordjagd am US-Aktienmarkt im vergangenen Jahr angefeuert hatten. So fielen die Papiere des Chipherstellers Nvidia am Dow-Ende um fünf Prozent. Für die Anteilsscheine des Online-Händlers Amazon ging es um ein Prozent nach unten.

Die Aktien von Unternehmen mit Kryptowährungsbezug hingegen waren stark gefragt, nachdem sich US-Präsident Donald Trump erneut wohlwollend zu einer strategischen Kryptowährungsreserve in den Vereinigten Staaten geäussert hatte. Bei den Titeln von Coinbase , Mara Holdings , Riot Platforms und MicroStrategy standen Kursgewinne zwischen mehr als zwei und gut vier Prozent zu Buche.

Die Anteilsscheine von AppLovin schnellten um gut sechs Prozent in die Höhe. Das auf Apps und Handyspiele spezialisierte Technologieunternehmen hatte einen Rückkauf eigener Aktien angekündigt. Diese Massnahme sei eine strategische Antwort auf den 22-prozentigen Kursrückgang der Vorwoche, der von negativen Leerverkäufer-Kommentaren ausgelöst wurde.

Abseits der Technologiewerte zogen die in den USA gehandelten Papiere von Capri Holdings um 7,5 Prozent an. Die Beteiligungsgesellschaft komme dem Verkauf seiner italienischen Luxusmarke Versace an Prada SpA näher, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Das italienische Familienunternehmen und Capri hätten sich auf einen Preis von bis zu 1,5 Milliarden Euro für das 1978 vom verstorbenen Gianni Versace gegründete Modehaus geeinigt.

Die Titel von Mosaic legten nach Analystenlob um 1,4 Prozent zu. Die Preisdynamik in den wichtigsten Düngemittelkategorien von Mosaic sehe für das Jahr 2025 positiv aus, schrieb der Experte Jeffrey Zekauskas von der US-Bank JPMorgan./la/ngu