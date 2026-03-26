Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’701 -0.1%  SPI 17’732 -0.1%  Dow 46’356 -0.2%  DAX 22’707 -1.1%  Euro 0.9159 0.1%  EStoxx50 5’586 -1.1%  Gold 4’460 -1.4%  Bitcoin 54’819 -2.9%  Dollar 0.7933 0.2%  Öl 107.4 4.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
JPMorgan wird bedeutender Aktionär bei DroneShield - Aktie reagiert positiv
Historischer Rückschlag: Microsoft-Aktie erlebt tiefsten Fall seit der Finanzkrise
H&M-Aktie tiefer: Schwacher Start ins Jahr 2026 schockiert Anleger
Heidelberg Materials-Aktie sinkt: Höhere Dividende, aber mit kleiner Enttäuschung
Rheinmetall-Aktie sinkt: Tochter Mira steuert Shuttles per Fernzugriff
Suche...
Plus500 Depot

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

23’873.44
Pkt
-289.53
Pkt
-1.20 %
16:17:34
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

26.03.2026 16:06:36

Aktien New York: Wieder Verluste wegen anhaltender Iran-Unsicherheit

NEW YORK (awp international) - Die am Vortag erholten US-Börsen haben am Donnerstag wieder nachgegeben. Angesichts der anhaltenden Unsicherheit rund um den Iran-Krieg waren die Anleger vorsichtig.

Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,23 Prozent tiefer bei 46.323 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,70 Prozent auf 6.546 Punkte, während es für den technologielastigen Nasdaq 100 um 1,12 Prozent auf 23.891 Punkte bergab ging.

Vor dem Ende des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an die Führung in Teheran reichen die Prognosen von einer schnellen Waffenruhe bis zu US-Angriffen mit Bodentruppen. Trump warnte den Iran erneut vor Konsequenzen, sollte es zu keiner Einigung kommen. Der Iran müsse ernsthaft verhandeln, es gebe keinen Weg zurück. Die Folgen würden sonst "nicht schön" sein.

Am Montag hatte Trump unter Verweis auf angebliche produktive Gespräche mit dem Iran mitgeteilt, fünf Tage auf Angriffe gegen iranische Energieanlagen zu verzichten. Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim seine Antwort auf einen 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Ende des Kriegs übermittelt. Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, erklärte die Agentur unter Berufung auf eine informierte Quelle. Teheran warte jetzt auf eine Antwort aus Washington.

An den Börsen herrsche rasch Ungeduld angesichts ausbleibender Fortschritte in Richtung Frieden, konstatierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Je länger sich der Friedensprozess hinzieht, desto länger bleibt der Aufwärtsdruck beim Ölpreis immens. Und desto grösser wird der Schaden für die Weltwirtschaft."

Halbleitertitel knüpften mit deutlichen Verlusten an den Kursrückschlag vom Mittwoch an: Lam Research zählten mit minus 8,2 Prozent zu den schwächsten Werten im Nasdaq 100, gefolgt von Applied Materials und Micron Technology, die sich um 6,5 beziehungsweise 5,4 Prozent verbilligten.

Die Google-Mutter Alphabet hatte Forschungsergebnisse veröffentlicht, die eine effizientere Nutzung des für die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) benötigten Speicherplatzes ermöglichen könnten. Speicherchip-Unternehmen haben in den letzten Monaten einen Höhenflug erlebt, da die rasante Entwicklung der KI-Infrastruktur einen sprunghaften Anstieg der Chip-Preise auslöste und damit Gewinne und Aktienkurse in die Höhe trieb.

Derweil sprangen die Aktien von Olaplex um gut die Hälfte auf 2,01 US-Dollar hoch. Der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern Henkel hat eine Vereinbarung zum Kauf des Shampoo-Herstellers für 1,4 Milliarden Dollar unterzeichnet. Dies entspreche 2,06 Dollar je Olaplex-Aktie, teilte Henkel mit. Der Deal sei vom Olaplex-Management genehmigt worden, und auch die Beteiligungsgesellschaft Advent habe als grösster Anteilseigner zugestimmt.

Eine angestrebte Fusion über einen reinen Aktientausch liess die Aktien der Versicherungsunternehmen Equitable Holdings und Corebridge Financial um jeweils mehr als 3 Prozent steigen. Der Wert des fusionierten Unternehmens wird auf 22 Milliarden Dollar geschätzt./gl/jha/

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:46 BNP Paribas: Schwellenländer - innovativ und lukrativ
11:08 Ein Markt, der zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankt
10:31 UBS Logo UBS KeyInvest: Medizintechnik – Vielfältig und innovativ/BMW – Neue Generationen
09:15 SG-Marktüberblick: 26.03.2026
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’190.62 19.27 B81SIU
Short 13’439.10 13.82 S46BCU
Short 13’941.83 8.93 S5NBZU
SMI-Kurs: 12’697.76 26.03.2026 16:01:06
Long 12’113.55 19.27 SZHBKU
Long 11’856.63 13.90 SQBBAU
Long 11’327.28 8.83 B1PS3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

DEUTZ-Aktie dennoch tiefrot: Nach Rekordjahr peilt der Motorenbauer weiteres Wachstum an
SMI stabil -- DAX leichter -- Wall Street im Minus - Asiens Börsen schliesslich in Rot
SMI letztlich in Grün -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Warum Rüstungsaktien wie Rheinmetall, RENK und HENSOLDT trotz Entspannungssignalen stabil bleiben
JPMorgan wird bedeutender Aktionär bei DroneShield - Aktie reagiert positiv
Vaudoise-Aktie deutlich höher: Gewinn auf neuem Rekordhoch - höhere Dividende?
KI-Sensation 2026: Warum dieser unbekannte Player der NVIDIA-Aktie den Rang abläuft
Goldpreis: Kräftiger Rebound dank Dollarschwäche
SMI-Papier Sika-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Sika-Aktionäre freuen
Analysten-Check: Warum die Citi nach dem Warner-Aus bei Netflix mit einer Preiserhöhung rechnet

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 12: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 12: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.