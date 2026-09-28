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28.09.2026 16:33:36
Aktien New York: Wieder Verluste - Ölpreise und KI-Nachrichten belasten
NEW YORK (awp international) - Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen haben die US-Börsen am Montag belastet. Zudem trübten Negativ-Schlagzeilen zum Thema Künstliche Intelligenz die Stimmung insbesondere im Technologiesektor. ChatGPT-Entwickler OpenAI setzt nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle aus.
Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 51.579 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,5 Prozent auf 7.702 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um ein Prozent auf 30.290 Punkte abwärts.
Enttäuschte Hoffnungen auf ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran trieben die Ölpreise zu Wochenbeginn nach oben: Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November kostete zuletzt gut 106 US-Dollar.
Mit den steigenden Ölpreisen erhielten auch die Inflationssorgen der Anleger neue Nahrung, sodass die Renditen der als richtungweisend geltenden US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren nach der jüngsten Pause ebenfalls wieder zulegten. Höhere Renditen am Anleihenmarkt aber verringern die Attraktivität von Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren./la/he
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● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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