Aktien New York: Wenig Bewegung nach Preisdaten und vor Nvidia-Zahlen

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch nach Anfangsgewinnen richtungslos und insgesamt wenig bewegt präsentiert. Eine Reihe heimischer Konjunkturdaten, von denen insbesondere die Daten zur Inflationsentwicklung im Fokus standen, hatte wenig Einfluss auf die Aktienkurse. In Erwartung der nachbörslich angekündigten Geschäftszahlen von Nvidia scheuten die Anleger eine klare Positionierung.

Zuletzt sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,07 Prozent auf 53.542 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,04 Prozent auf 7.680 Zähler hoch. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,07 Prozent auf 29.189 Punkte. Nach einem durchwachsenen Wochenauftakt waren die Indizes am Dienstag gestiegen.

Der an den Finanzmärkten stark beachtete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) verharrte im Juli im Jahresvergleich auf 3,7 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed. Insgesamt zeigte der Datenreigen, zu denen auch Auftragsdaten aus der Industrie sowie das Wirtschaftswachstum im vergangenen Quartal zählten, ein gemischtes Bild.

Nun rückt das internationale Notenbanktreffen in Jackson Hole, das am Donnerstag beginnt, zunehmend in den Fokus. Von der Rede von Fed-Chef Kevin Warsh, die am Freitag auf der Agenda steht, erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der amerikanischen Währungshüter.

Für etwas Rückenwind sorgten zur Wochenmitte erneut die weiter sinkenden Ölpreise. Der Iran und der Oman führen laut einer Meldung der Oman News Agency Gespräche zur Einrichtung eines "vorübergehenden gemeinsamen Seekorridors". Damit sollen Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus ausgeweitet werden.

Die vortags erholten Aktien des Chipriesen Nvidia zollten mit minus 0,8 Prozent ihrer Vortagserholung etwas Tribut. Das Unternehmen gilt als Barometer für den Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). "Was hier wirklich entscheidend sein wird, ist der Ausblick", sagte Stephanie Niven, Portfoliomanagerin bei Ninety One. Die Frage sei nicht das Wachstum an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der sich dieses beschleunige oder verlangsame.

Im Chipsektor fehlte vor den Nvidia-Zahlen eine klare Richtung. Während Intel und Broadcom um 1,5 beziehungsweise 1,4 Prozent nachgaben, ging es für AMD und Marvell Technology etwas bergauf.

Intuit- Aktien knickten um 3 Prozent ein, nachdem der Anbieter von Steuersoftware einen enttäuschenden Ausblick gegeben hatte.

Zoom Communication gaben um 5,9 Prozent nach. Das Software-Unternehmen hatte für das zweite Quartal durchwachsene Zahlen vorgelegt. Auch die Prognose für das laufende Quartal konnte nicht überzeugen.

Die Titel von Abercrombie & Fitch sprangen hingegen um gut 31 Prozent hoch. Das Modeunternehmen übertraf mit seinem Quartalsumsatz die Erwartungen und hob die Ergebnisprognose./gl/he