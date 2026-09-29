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29.09.2026 16:12:36
Aktien New York: Wenig Bewegung - Kaum Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg
NEW YORK (awp international) - Nach dem trüben Wochenauftakt haben die Anleger an den US-Börsen am Dienstag vorsichtig agiert. Vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag und mangels konkreter Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg bewegten sich die wichtigsten Indizes kaum.
Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 51.422 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab geringfügig auf 7.681 Zähler nach. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent auf 30.336 Punkte aufwärts./la/he
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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI höher - 14'000-Punkte-Marke im Blick -- DAX mit Gewinnen -- Wall Street wechselhaft -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt zeigt am Dienstag Gewinne. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls ein leichtes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. An den Börsen in Asien zeigen sich mehrheitlich negative Vorzeichen.