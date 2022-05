Aktien New York: Weiterer Erholungsversuch nach trister Börsenwoche

NEW YORK (awp international) - Nach einer bislang sehr schwachen Börsenwoche haben die US-Börsen am Freitag erneut den Versuch einer Stabilisierung unternommen. Derartige Versuche waren im bisherigen Wochenverlauf am Ende stets gescheitert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 31 992 Punkte zu. Auf Wochensicht zeichnet sich gleichwohl ein Verlust von knapp drei Prozent ab. Am Vortag war der Dow auf den tiefsten Stand seit März vergangenen Jahres abgesackt.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am letzten Handelstag der Woche um 1,42 Prozent auf 3986 Punkte aufwärts. Der von Technologieunternehmen dominierte Nasdaq 100 stieg stärker um 2,14 Prozent auf 12 200 Punkte. Er steuert auf Wochensicht dennoch auf ein Minus von knapp vier Prozent zu./bek/he