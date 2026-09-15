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15.09.2026 16:03:37

Aktien New York: Weitere Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus

NEW YORK (awp international) - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag zunächst überwiegend weiter nach unten gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben die Anleger vorsichtig.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,65 Prozent auf 52.082 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,17 Prozent auf 7.607 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nur minimal nach auf 29.126 Punkte. Er war zu Wochenbeginn wegen der Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) stärker als die anderen Indizes unter Druck geraten.

Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber gross, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet./gl/nas

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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’679.83 13.88 SJBE8U
Short 15’207.78 8.93 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’816.27 15.09.2026 16:45:37
Long 13’237.46 19.41 SNBW3U
Long 12’956.82 13.95 SXEBDU
Long 12’377.39 8.95 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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