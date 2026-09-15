Aktien New York: Weitere Verluste - Zinsentscheid wirft Schatten voraus

NEW YORK (awp international) - Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag zunächst überwiegend weiter nach unten gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed blieben die Anleger vorsichtig.

Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,65 Prozent auf 52.082 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,17 Prozent auf 7.607 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nur minimal nach auf 29.126 Punkte. Er war zu Wochenbeginn wegen der Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI) stärker als die anderen Indizes unter Druck geraten.

Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten wird angesichts der hohen Inflation überwiegend eine Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Sie würde dann bei 3,75 bis 4,00 Prozent liegen. Die Spannung bleibt aber gross, da Warsh auf klare Signale für die Finanzmärkte verzichtet./gl/nas