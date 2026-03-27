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27.03.2026 19:12:36

Aktien New York: Weitere Verluste - Iran-Krieg und China-News belasten

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt. Der anhaltende Iran-Krieg und die weiter steigenden Ölpreise mahnen die Anleger zur Vorsicht. Auf die Stimmung drückte auch Chinas Entscheidung, vor dem erwarteten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Präsident Xi Jinping eine Handelsuntersuchung gegen die USA einzuleiten.

Der Leitindex Dow Jones Industrial weitete seine anfänglichen Verluste aus und notierte zuletzt 1,43 Prozent tiefer bei 45.301 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,40 Prozent auf 6.387 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,74 Prozent auf 23.176 Punkte bergab. Damit steuern Dow und Nasdaq 100 trotz der zwischenzeitlichen Erholung am Montag und Mittwoch auf Wochenverluste von 0,6 und 3 Prozent zu.

Am Persischen Golf ist weiterhin keine Entspannung in Sicht. Eine paramilitärische iranische Miliz verwehrte drei Containerschiffen die Fahrt durch die Strasse von Hormus. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump sein Ultimatum für eine Wiedereröffnung der Meerenge ein weiteres Mal verlängert. Er verschob die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur um weitere zehn Tage auf den 6. April. US-Aussenminister Marco Rubio geht davon aus, dass die USA ihre Kriegsziele auch ohne den Einsatz von Bodentruppen erreichen werden.

Der Verteidigungsminister des US-Bündnispartners Israel kündigte eine Ausweitung der israelischen Angriffe im Iran an. Als Grund nannte er den andauernden Raketenbeschuss aus dem Land auf Israel. Die Verlängerung des US-Ultimatums an den Iran zur Freigabe der Strasse von Hormus mindere die Risiken nicht, und das sei an den Märkten spürbar, sagte Stephen Innes von SPI Asset Management.

China reagierte derweil mit zwei Untersuchungen gegen die USA auf entsprechende Schritte der USA vor zwei Wochen. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, die Verfahren richteten sich gegen US-Praktiken, die den Absatz chinesischer Waren in den USA behinderten. Der Handelsstreit zwischen beiden Ländern läuft seit Jahren, hatte sich nach einem Treffen von Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping im vergangenen Oktober aber vorerst etwas beruhigt.

Die Aktien der Ölriesen Exxon Mobil und Chevron reagierten mit Kursgewinnen von 3,1 und 1,8 Prozent auf die weiter steigenden Ölpreise.

Ansonsten standen an den New Yorker Börsen vor dem Wochenende Titel aus der zweiten Reihe im Fokus. Unity Software sprangen um 7,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte unerwartet gute vorläufige Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal bekanntgegeben.

Die Titel von Argan Inc schossen sogar um rund 36 Prozent in die Höhe, nachdem der Kraftwerksbauer bei Umsatz und Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatte.

Die Anteilsscheine von Rocket Pharmaceuticals sackten indes trotz positiver Nachrichten um knapp 20 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte dem Medikament Kresladi des Arzneimittelentwicklers die Marktzulassung. Kresladi wird für die Behandlung einer seltenen Erkrankung der weissen Blutkörperchen bei Kindern eingesetzt./gl/stw

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