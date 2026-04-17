Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’352 1.4%  SPI 18’779 1.4%  Dow 49’429 1.8%  DAX 24’645 2.0%  Euro 0.9203 -0.3%  EStoxx50 6’043 1.9%  Gold 4’869 1.7%  Bitcoin 60’099 2.2%  Dollar 0.7785 -0.6%  Öl 88.4 -10.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall treibt Marinegeschäft voran - auch die Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS im Plus
Luxus-Aktien im Aufwind: Hoffnung auf Frieden im Iran beflügelt Swatch, Richemont, LVMH & Co.
Dämpfer für Mercedes: Goldman kürzt Kursziel - Aktie unter Druck
VW-Aktie zieht an: AUDI stärkt kooperatio mit SAIC
Lufthansa-Aktie dennoch fester: Flugausfälle in Düsseldorf und Köln wegen Streik
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’115.01
Pkt
73.73
Pkt
1.05 %
16:19:03
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

17.04.2026 16:03:36

Aktien New York: Weitere Rekorde - Strasse von Hormus offen

NEW YORK (awp international) - Die Nachricht von der Öffnung der Strasse von Hormus treibt am Freitag zum Ende einer starken Woche den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.

Die Strasse von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips verloren teils mehr als 6 Prozent.

Der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten ihre jüngsten Rekorde gleich zum Auftakt weiter hinauf. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,84 Prozent auf 26.555 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,85 Prozent auf 7.101 Zähler. Unter den Magnificent 7 verbuchten Apple und Tesla Aufschläge von an die 2 Prozent.

Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,32 Prozent auf 49.222 Punkte hoch. Bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten hat er noch etwas Luft. Boeing hatten im Dow am Freitag die Nase mit einem Zuwachs von mehr als 4 Prozent vorn.

Die Netflix -Aktien sackten nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Ausblicks um 10 Prozent ab. Der Streamingkonzern stellte fürs laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ausgegangen. Einige Investoren hätten ausserdem auf grössere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausbleibe, schrieb die Citigroup.

Alcoa konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieben die Experten von JPMorgan . Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Alcoa-Aktien büssten fast 8 Prozent ein.

Die Papiere von Autoliv schnellten um rund 9 Prozent nach oben. Der schwedisch-amerikanische Hersteller von Auto-Sicherheitssystemen übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen./ajx/he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:

Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)

️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?

Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell

Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

10:39 Anleger halten sich zurück
09:20 SG-Marktüberblick: 17.04.2026
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
05:22 Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’759.12 19.52 B3CS5U
Short 14’030.35 13.87 SV5BGU
Short 14’553.88 8.90 S43BWU
SMI-Kurs: 13’351.99 17.04.2026 16:01:59
Long 12’659.63 19.37 S2GBOU
Long 12’389.96 13.87 SZXBHU
Long 11’864.24 8.96 S3JBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rally bei D-Wave-, IonQ- und Rigetti-Aktie pausiert: D-Wave-CEO zeigt sich selbstbewusst - NVIDIA-Impulse wirken nach
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Donnerstagnachmittag
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag südwärts
Stoxx Europe 50-Papier UBS-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet UBS Anlegern eine Freude
Finzanzmärkte vor dem Schock? Experte warnt vor historischer Korrektur - und favorisiert Bitcoin
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Donnerstagabend kräftig
Barry Callebaut-Aktie rutscht ab: Neuordnung und Senkung des Gewinnziels
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Wachstumstreiber waipu.tv: freenet denkt über Börsengang nach - Aktie gewinnt

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.