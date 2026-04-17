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17.04.2026 16:03:36
Aktien New York: Weitere Rekorde - Strasse von Hormus offen
NEW YORK (awp international) - Die Nachricht von der Öffnung der Strasse von Hormus treibt am Freitag zum Ende einer starken Woche den US-Aktienmarkt weiter in die Höhe. Der US-Iran-Konflikt verliert etwas an Schärfe. Durch die Meerenge verläuft eine wichtige Handelsroute für die Weltwirtschaft, die wegen des Iran-Kriegs zuletzt weitgehend blockiert war.
Die Strasse von Hormus "wird für die verbleibende Dauer des Waffenstillstands für alle Handelsschiffe vollständig geöffnet", teilte der iranische Aussenminister Abbas Araghchi in einem Beitrag auf der Plattform X mit. Dadurch wurden die jüngsten Konjunktur- und Inflationssorgen stark gedämpft. Die Ölpreise und die Renditen sackten ab. Ölaktien wie Chevron , ExxonMobil und ConocoPhillips verloren teils mehr als 6 Prozent.
Der technologielastige Nasdaq 100 sowie der marktbreite S&P 500 schraubten ihre jüngsten Rekorde gleich zum Auftakt weiter hinauf. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,84 Prozent auf 26.555 Punkte, der S&P 500 stieg um 0,85 Prozent auf 7.101 Zähler. Unter den Magnificent 7 verbuchten Apple und Tesla Aufschläge von an die 2 Prozent.
Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 1,32 Prozent auf 49.222 Punkte hoch. Bis zu seinem Rekord bei über 50.500 Punkten hat er noch etwas Luft. Boeing hatten im Dow am Freitag die Nase mit einem Zuwachs von mehr als 4 Prozent vorn.
Die Netflix -Aktien sackten nach der Veröffentlichung eines enttäuschenden Ausblicks um 10 Prozent ab. Der Streamingkonzern stellte fürs laufende Quartal weniger operativen Gewinn in Aussicht als von Analysten erwartet. Sie waren von höheren Gewinnen nach der Aufgabe von Netflix im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ausgegangen. Einige Investoren hätten ausserdem auf grössere Aktienrückkäufe und ein höheres Margenziel im Gesamtjahr gehofft, was nun aber beides ausbleibe, schrieb die Citigroup.
Alcoa konnte mit Quartalszahlen nicht überzeugen. Der Aluminium-Konzern habe die Erwartungen vor allem beim bereinigten operativen Ergebnis (ber. Ebitda) verfehlt, schrieben die Experten von JPMorgan . Der Aluminiumabsatz leide neben der Saisonalität unter anderem auch unter den Folgen des Iran-Kriegs. Die Alcoa-Aktien büssten fast 8 Prozent ein.
Die Papiere von Autoliv schnellten um rund 9 Prozent nach oben. Der schwedisch-amerikanische Hersteller von Auto-Sicherheitssystemen übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen./ajx/he
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
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Der heimische Leitindex sowie der deutsche Leitindex steigen zum Wochenende. Die Wall Street gewinnt am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.