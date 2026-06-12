Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’708 1.3%  SPI 19’327 1.3%  Dow 51’279 0.9%  DAX 24’635 1.8%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 6’187.6300 2.2%  Gold 4’222 0.2%  Bitcoin 50’805 0.5%  Dollar 0.7964 0.2%  Öl 87.0 -2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX156888148UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Sika41879292Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffer-ETFs unter der Lupe: Wie lohnenswert sind tatsächlich?
Mega-IPO ein voller Erfolg: SpaceX mit historischem Börsendebüt - Aktie weit über Ausgabepreis
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Holcim-Aktie im Fokus: EU-Genehmigung zur Übernahme von Xella erhalten
KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

7’431.51
Pkt
37.21
Pkt
0.50 %
20:57:11
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

12.06.2026 20:30:36

Aktien New York: Weitere Gewinne - SpaceX nach IPO mehr wert als Meta und Tesla

NEW YORK (awp international) - Der erfolgreiche Rekord-Börsengang von SpaceX und Friedenshoffnungen für den Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so deutlich aus wie am Vortag. Zuletzt legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,71 Prozent auf 51.209 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 7.424 Punkte.

Für den schon vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es mit dem SpaceX-IPO um weitere 0,63 Prozent auf 29.631 Punkte hoch. Ihm halfen auch die erneut starken Halbleiterwerte. Sorgen am Markt, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, bewahrheiteten sich zunächst nicht.

Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk war der grösste der Geschichte. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kam damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und war aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta und der Elektroautobauer Tesla.

Der erste SpaceX-Kurs von 150 Dollar bedeutete einen elfprozentigen Aufschlag auf den Ausgabepreis. Zuletzt kletterten die Aktien auf rund 167 Dollar, was die Bewertung auf 2,2 Billionen Dollar nach oben schraubte. SpaceX rückte so schon an seinem ersten Handelstag in die Sphären der wertvollsten US-Unternehmen auf.

Der Hype um SpaceX schob die Aktien anderer Unternehmen mit Bezug zu Raumfahrt und Satelliten nur vorbörslich an. Zuletzt ging es für Firefly , Redwire , Rocket Lab und MDA Space um bis zu gut 17 Prozent bergab.

Aus dem starken Halbleitersektor stachen unter anderem Arm Holdings und AMD mit Kursaufschlägen von 10,3 und 5,2 Prozent heraus. Analyst Atif Malik von der Citigroup sieht den Chipkonzern AMD schon länger als Profiteur der starken Nachfrage nach Hauptprozessoren (CPU) im Zuge des KI-Booms und rät nun zum Kauf. AMD könnte auch im Bereich der Grafikprozessoren (GPU) durchstarten. Es bestehe die Chance, den Löwenanteil des Bedarfs von Meta abzugreifen.

In die andere Richtung mit minus 7,7 Prozent ging es für die Aktien des Softwarekonzerns Adobe . Mit dem Weggang des Finanzchefs überschattete ein weiterer Managementwechsel den Quartalsbericht. Auch das gesenkte Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) lastete auf der Stimmung./gl/men

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Eine frische Duftnote

Gleich zwei namhafte Researchhäuser haben die Givaudan-Aktie hochgestuft. Jetzt macht sich der Aromen- und Riechstoffespezialist daran, einem zähen Abwärtstrend zu entkommen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:04 Marktüberblick: Versorger und Technologiewerte gesucht
09:03 Einigung im Nahost-Konflikt?
08:33 Zeit, dass sich was dreht: Die Fussball-WM 2026 als Wirtschaftsfaktor
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erste Erholungsimpulse?
11.06.26 Julius Bär: 27.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Micron Technology Inc, Advanced Micro Devices Inc, QUALCOMM Inc
11.06.26 SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
05.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.30% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’246.09 19.47 STRBXU
Short 14’522.32 13.95 SY9BBU
Short 15’054.64 8.93 SNQBQU
SMI-Kurs: 13’708.02 12.06.2026 17:31:00
Long 13’117.71 19.33 S2BJ7U
Long 12’839.62 13.81 SXEBDU
Long 12’297.69 8.96 S0EBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rekord-IPO im Blick: SpaceX wohl mit historischem Börsendebüt
Mega-IPO ein voller Erfolg: SpaceX mit historischem Börsendebüt - Aktie weit über Ausgabepreis
SpaceX-IPO rückt näher: Was den Börsengang besonders macht
KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Oracle schlägt die Erwartungen und hebt Prognose an - Aktie rutscht wegen Finanzierungsvorhaben dennoch ab
Musks nächster Coup? Warum eine Fusion der Tesla-Aktie mit SpaceX logisch erscheinen könnte
SpaceX-IPO liefert Rückenwind: Aktien von Rocket Lab und Astera Labs ziehen an nach Aufstieg in NASDAQ 100
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen
Schwacher Handel: Dow Jones beendet den Mittwochshandel im Minus

Top-Rankings

KW 24: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 24/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 24/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 7’431.16 0.50%