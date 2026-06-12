Aktien New York: Weitere Gewinne - SpaceX nach IPO mehr wert als Meta und Tesla

NEW YORK (awp international) - Der erfolgreiche Rekord-Börsengang von SpaceX und Friedenshoffnungen für den Nahen Osten haben den US-Börsen am Freitag weitere Gewinne beschert. Diese fielen allerdings nicht so deutlich aus wie am Vortag. Zuletzt legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,71 Prozent auf 51.209 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 7.424 Punkte.

Für den schon vortags besonders starken, technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es mit dem SpaceX-IPO um weitere 0,63 Prozent auf 29.631 Punkte hoch. Ihm halfen auch die erneut starken Halbleiterwerte. Sorgen am Markt, dass Anleger im Tech-Sektor massiv von gut gelaufenen Titeln in SpaceX umschichten könnten, bewahrheiteten sich zunächst nicht.

Der Börsengang des Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmens von Tesla -Chef Elon Musk war der grösste der Geschichte. SpaceX verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 US-Dollar und nahm damit 75 Milliarden Dollar ein. Das Unternehmen kam damit auf eine Bewertung von 1,77 Billionen Dollar und war aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta und der Elektroautobauer Tesla.

Der erste SpaceX-Kurs von 150 Dollar bedeutete einen elfprozentigen Aufschlag auf den Ausgabepreis. Zuletzt kletterten die Aktien auf rund 167 Dollar, was die Bewertung auf 2,2 Billionen Dollar nach oben schraubte. SpaceX rückte so schon an seinem ersten Handelstag in die Sphären der wertvollsten US-Unternehmen auf.

Der Hype um SpaceX schob die Aktien anderer Unternehmen mit Bezug zu Raumfahrt und Satelliten nur vorbörslich an. Zuletzt ging es für Firefly , Redwire , Rocket Lab und MDA Space um bis zu gut 17 Prozent bergab.

Aus dem starken Halbleitersektor stachen unter anderem Arm Holdings und AMD mit Kursaufschlägen von 10,3 und 5,2 Prozent heraus. Analyst Atif Malik von der Citigroup sieht den Chipkonzern AMD schon länger als Profiteur der starken Nachfrage nach Hauptprozessoren (CPU) im Zuge des KI-Booms und rät nun zum Kauf. AMD könnte auch im Bereich der Grafikprozessoren (GPU) durchstarten. Es bestehe die Chance, den Löwenanteil des Bedarfs von Meta abzugreifen.

In die andere Richtung mit minus 7,7 Prozent ging es für die Aktien des Softwarekonzerns Adobe . Mit dem Weggang des Finanzchefs überschattete ein weiterer Managementwechsel den Quartalsbericht. Auch das gesenkte Ziel für die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) lastete auf der Stimmung./gl/men