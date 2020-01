Aktien New York: Wall Street eilt weiter von Rekord zu Rekord

NEW YORK (awp international) - Die Rekordjagd an der Wall Street hat sich am Donnerstag mit Schwung fortgesetzt. Sowohl der Leitindex Dow Jones Industrial als auch der marktbreite S&P 500 und die wichtigsten Technologieindizes erreichten direkt zu Handelsbeginn Höchststände.

Der Dow legte zuletzt um 0,56 Prozent auf 29 191,96 Punkte zu. Für den S&P 500 ging es um 0,48 Prozent auf 3304,96 Punkte nach oben. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 stieg um 0,60 Prozent auf 9090,08 Punkte.

Börsianer nannten mehrere Gründe für den anhaltenden Höhenflug am US-Aktienmarkt. Zum einen herrsche weiter Erleichterung, nachdem China und die USA nach einem rund zweijährigen Handelsstreit ein erstes Teilabkommen unterschrieben hatten. Zum anderen überzeugte die Investmentbank Morgan Stanley mit ihrer Quartalsbilanz. Darüber hinaus fiel auch ein Teil der veröffentlichten US-Konjunkturdaten überraschend stark aus./la/he