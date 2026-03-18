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18.03.2026 15:12:36
Aktien New York: Verluste vor Zinsentscheid wegen Inflationssorgen
NEW YORK (awp international) - Verstärkte Inflationssorgen belasten am Mittwoch die New Yorker Börsen. Vor der später erwarteten US-Zinsentscheidung hielten sich die Anleger im frühen Aktienhandel zurück nach zuletzt zwei Erholungstagen. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden unerwartet stark gestiegene Erzeugerpreise zur Belastung.
Der Dow Jones Industrial gab eine halbe Stunde nach dem Auftakt um 0,5 Prozent auf 46.749 Punkte nach. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,3 Prozent auf 6.694 Zähler bergab. Auch der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte mit 24.710 Punkten ein Minus von 0,3 Prozent.
Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte WTI näherte sich der 100-Dollar-Marke, die bislang nur am Panik-Montag der Vorwoche überschritten worden war. Die Inflationssorgen wurden davon verstärkt, dass die Erzeugerpreise in den USA mit einem Anstieg um 3,4 Prozent die Erwartungen übertrafen. Beides rückt die Zinsentscheidung der Fed noch stärker ins Rampenlicht, die um 19.00 Uhr auf der Agenda steht. Eine ehemals noch diskutierte Zinssenkung gilt mittlerweile als ausgeschlossen./tih/nas
Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.
Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt
Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.
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Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX in Rot -- Dow in Rot -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex präsentieren sich am Mittwoch mit Abschlägen. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.