Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’465 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’021 -0.4%  DAX 25’286 -0.5%  Euro 0.9313 -0.2%  EStoxx50 6’005 -0.4%  Gold 4’638 1.1%  Bitcoin 77’419 1.4%  Dollar 0.8002 -0.1%  Öl 66.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292NVIDIA994529Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Top News
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst
Barclays Investmentausblick Q1 für 2026: Aktien haben gegenüber Anleihen die Nase vorn
So lohnend wäre ein Dogecoin-Investment von vor 10 Jahren gewesen
Hätte sich eine Kapitalanlage in Tether von vor 1 Jahr gerechnet?
Ein-Faktor-ETFs und Multifaktor-ETFs: Das gilt es zu wissen
Suche...

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’902.93
Pkt
-60.81
Pkt
-0.87 %
20:09:30
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

14.01.2026 20:06:36

Aktien New York: Verluste - Tech-Schwergewichte und Banken unter Druck

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben zur Wochenmitte an ihre Abwärtstendenz vom Vortag angeknüpft. Dabei führten schwergewichtete Technologiewerte die Liste der Verlierer an. Ebenfalls in schwacher Verfassung zeigten sich einige Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen. Leicht belastend auf die Börsen wirkten die US-Erzeugerpreise, die im November stärker als erwartet zulegten. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im November etwas mehr als prognostiziert.

Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste zuletzt 0,4 Prozent auf 49.016 Punkte ein, nachdem er tags zuvor bereits um 0,8 Prozent nachgegeben hatte. An der Technologiebörse Nasdaq verlor der Nasdaq 100 am Mittwoch 1,5 Prozent auf 25.347 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,9 Prozent auf 6.903 Zähler und setzte damit seinen Rückgang vom jüngsten Rekordhoch fort. Die Talfahrt wird dabei vor allem deutlichen Verlusten aus dem Kreis der "Magnificent 7", also der sieben bedeutendsten US-Technologiewerte zugeschrieben, die aktuell zwischen 0,5 und 2,5 Prozent im Minus notieren. Fast 300 der 500 in dem Index gelisteten Werte bewegten sich hingegen im Plus. Die ersten Wochen des Jahres 2026 seien von einer stetigen Rotation weg von den grossen Technologietiteln, hin zu kleineren Aktien geprägt gewesen, hiess es dazu aus dem Handel.

Die US-Grossbanken Citigroup , Bank of America und Wells Fargo haben die Anleger mit ihren Jahreszahlen nicht begeistert. Bei der Citigroup zehrte Ende 2025 die Trennung vom Russland-Geschäft am Gewinn, Wells Fargo enttäuschte mit Zinsüberschuss und Gewinn, und die Bank of America konnte sich trotz überraschend guter Zahlen dem Abwärtssog an der Börse nicht entziehen. Für die Aktien von Citigroup und Wells Fargo ging es zuletzt um 3,7 beziehungsweise 4,7 Prozent abwärts.

Gegen den allgemeinen Markttrend legten die Titel des Mischkonzerns Honeywell um 0,8 Prozent zu. Das Quantencomputer-Unternehmen Quantinuum, das mehrheitlich im Besitz von Honeywell ist, plant in Kürze den Gang an die Börse. Im September hatte Honeywell bekanntgegeben, neues Kapital für Quantinuum beschafft zu haben, wodurch das Unternehmen eine sogenannte Post-Money-Bewertung von fast 11 Milliarden US-Dollar erhalten habe.

Die Aktien von Biogen verbilligten sich um 4,6 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hatte für das vierte Quartal ein Vorsteuerergebnis angekündigt, das Kosten für übernommene laufende Forschungs- und Entwicklungsprojekte sowie Vorauszahlungen und Meilensteinzahlungen in Höhe von rund 222 Millionen US-Dollar beinhalte.

Die Papiere des E-Fahrzeugherstellers Rivian verbilligten sich um 9,0 Prozent. Die Grossbank UBS stufte die Aktien von "Neutral" auf "Sell" ab und begründete dies mit einem nicht mehr attraktiven Verhältnis von Anlagechancen zu -risiken./edh/nas

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

11:58 US-Banken eröffnen die Gewinnsaison für Q4 2025
09:35 SG-Marktüberblick: 14.01.2026
07:45 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
07:18 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Die nächsten Rekorde
13.01.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Siemens Energy AG
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
13.01.26 Die Luft wird dünner
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’996.46 19.95 BSUSOU
Short 14’274.08 13.99 SNQBTU
Short 14’800.41 9.00 SX4B2U
SMI-Kurs: 13’464.84 14.01.2026 17:30:05
Long 12’922.84 19.95 S7TBWU
Long 12’604.87 13.64 SYWB0U
Long 12’098.92 9.00 SXMBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS reagieren erneut auf geopolitische Spannungen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie letztlich tiefer: Gericht veurteilt Credit Suisse zu hoher Zahlung an Ex-Mitarbeiterin
NVIDIA-Aktie, Gold und Co.: Dieser überraschende Aufsteiger zählt nun zu den Top-Assets der Welt
Silber vor der Konsolidierung? Commerzbank mit Prognose für 2026
ams-OSRAM-Aktie leichter: Fortgeschrittene Verhandlungen über Verkauf von Geschäftsaktivitäten
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Rheinmetall-Aktie
Dank neuer Skalierungstechnologien: Ethereum-Mitgründer Buterin hält Trilemma für gelöst

Top-Rankings

KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 2: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’901.86 -0.89%

finanzen.net News

Datum Titel
19:45 KORREKTUR: Merz wirft SPD wegen Erbschaftsteuer Verunsicherung vor
19:43 Merz kritisiert Umgang mit Bas auf Arbeitgebertag
19:42 ROUNDUP: Aktivisten: Mehr als 3.400 Demonstranten im Iran getötet
19:29 Debatte um Eingriffe gegen teure Lebensmittel
19:28 EU-Parlament verurteilt US-Äußerungen zu Grönland
19:28 Merz räumt Fehler bei Kommunikation der Koalition ein
19:26 KORREKTUR/Umfrage: Viele Mütter würden länger arbeiten
18:59 ROUNDUP 2: Ukraine hat vierten Verteidigungsminister seit Kriegsbeginn
18:58 ROUNDUP 2/Kreise: Von der Leyen wieder mit Misstrauensvotum konfrontiert
18:53 Merz wirft SPD wegen Erbschaftsteuer Verunsicherung vor