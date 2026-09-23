Aktien New York: Verluste - Ölpreise unterbrechen Talfahrt

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte sind am Mittwoch im Zuge wieder steigender Ölpreise eingeknickt. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,2 Prozent auf 51.742 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,6 Prozent auf 7.720 Zähler ein. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,1 Prozent auf 30.402 Punkte abwärts, nachdem er tags zuvor seine jüngste Erholungsrally mit einem Rekordhoch gekrönt hatte.

Der jüngste Ölpreisrückgang fällt als Stütze zunächst weg, denn die Preise für die Ölsorten Brent und WTI legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen wieder etwas zu. Anleger warten zunächst ab, was in New York rund um die UN-Vollversammlung passiert. Zuletzt waren Hoffnungen aufgekommen, dass sich die USA und der Iran einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Anleger warten aber weiter auf konkretere Ergebnisse. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich.

In Handels- und Wirtschaftsfragen richten Investoren ihre Blicke auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping, der am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Washington eintreffen soll. Zu den Themen dürfte auch die Sicherheit im Umgang mit Künstlicher Intelligenz gehören.

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von McDonalds mit einem Kursabschlag von 4,2 Prozent das Schlusslicht im Dow. Die Schnellrestaurantkette veranstaltet am Mittwoch ihren Investorentag.

Die Papiere von Paychex sackten um 7,0 Prozent ab, nachdem der Umsatz des Dienstleisters für Lohnabrechnungen im Bereich Managementlösungen im ersten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben war.

Unter den Nebenwerten im Tech-Bereich stieg die Anteilsscheine von IonQ um 4,8 Prozent. Das Quantencomputer-Unternehmen hatte bekanntgegeben, einen branchenweit ersten Decoder für Echtzeit-Quantenfehlerkorrektur entwickelt zu haben, der auf einem handelsüblichen Standard-Prozessor läuft.

Die Titel von Worthington Enterprises verteuerten sich um 2,0 Prozent. Begünstigt von Übernahmen und einer Zollrückerstattung legte der Hersteller von Aluminium-Propangasflaschen unerwartet gute Gewinn- und Umsatzzahlen für das erste Geschäftsquartal vor/edh/nas