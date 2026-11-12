Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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12.11.2026 22:12:36
Aktien New York: Verluste - Nvidia fällt weiter nach Huangs Rücktritt
NEW YORK (awp international) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um.
Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste grossteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 7.592,40 Zähler./bek/he
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.