Aktien New York: Verluste - Nvidia fällt weiter nach Huangs Rücktritt

NEW YORK (awp international) - Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Prozentual zweistellig brachen die Papiere im frühen Handel ein, machten anschliessend aber wieder Boden gut. Am Ende des Nasdaq-Handels waren es noch minus vier Prozent. Anleger schichteten frei werdende Mittel in andere grosse Halbleiterwerte um.

Dank dieser Umschichtungen sowie Kursgewinnen von Indexschwergewichten wie Amazon, Alphabet und Microsoft konnte der technologielastige Nasdaq 100 anfängliche deutliche Verluste grossteils wieder aufholen. Zum Handelsschluss lag der Index mit 0,30 Prozent im Minus bei 28.289,19 Zählern. Damit ist die jüngste Erholung des Tech-Barometers zunächst unterbrochen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,35 Prozent auf 7.592,40 Zähler.

Händler verwiesen mit Blick auf die insgesamt vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform "Truth Social", dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.

Der langjährige Nvidia -Chef Jensen Huang ist nach Affären zurückgetreten. Den Posten übernimmt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress, wie der Chip-Konzern mitteilte. In der Zwischenzeit soll intern und extern nach einer dauerhaften Besetzung gesucht werden. Der 63-jährige Huang wurde zu einem Aushängeschild des KI-Booms und führte Nvidia zu Rekordzahlen.

Der Rücktritt Huangs könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia-Aktien fielen am Donnerstag im Tief erstmals seit Mitte 2025 wieder unter die Marke von 150 US-Dollar. Vom Rekordhoch Anfang Oktober sind sie um fast ein Drittel eingebrochen.

Schon vor der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs hatten Analysten ihre Haltung zur Aktie überdacht. Grosse Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America senkten ihre Kursziele deutlich.

Aktien von Nvidia-Konkurrenten zeigten sich dagegen im Plus. So gewannen AMD 5,9 Prozent und Broadcom 5,5 Prozent. Anleger setzen damit angesichts der Entwicklungen bei Nvidia auf zukünftige Marktanteilsgewinne dieser beiden grossen Chiphersteller.

Papiere von Tesla gewannen 1,7 Prozent, während die von SpaceX leicht zulegten. Die beiden Technologieunternehmen kämen in ihren Gesprächen über eine Fusion voran, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen./bek/he