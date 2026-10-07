Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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07.10.2026 16:09:36
Aktien New York: Verluste nach Rekorden - Zinssorgen nehmen zu
NEW YORK (awp international) - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgen wieder steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen kletterte auf den höchsten Stand seit 2002. Dies nährt Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed.
Der Dow Jones Industrial fiel am Mittwoch im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 51.017 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 7.773 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,8 Prozent auf 30.970 Punkte nach unten./edh/he
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.