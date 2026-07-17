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17.07.2026 20:06:36

Aktien New York: Verluste - KI-Sorgen belasten Nasdaq

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NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte zeigen sich am Freitag mit Verlusten. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,5 Prozent niedriger bei 52.315 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,7 Prozent auf 7.480 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,9 Prozent auf 28.775 Punkte.

Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell "Kimi K3", das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.

"Kimi K3" sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten "DeepSeek-Moment" Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen liess. Entsprechend ging es für die früheren KI-Boom-Aktien wie Nvidia und Applied Materials um zuletzt 1,0 beziehungsweise 3,7 Prozent abwärts. Die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX büssten 4,2 Prozent ein. Damit hat das Unternehmen seit seinem Allzeithoch eine Billion US-Dollar an Börsenwert verloren.

Apple hatte sich nach mehr als einem Jahr den Titel des wertvollsten Unternehmens an der Börse zeitweise zurückgeholt. Den Ausschlag gab im frühen Handel ein Kursrückgang von knapp vier Prozent bei der Nvidia-Aktie. Die Aktie des iPhone-Konzerns gab zuletzt um 0,7 Prozent nach.

Unter den Einzelwerten standen die Anteilscheine von Netflix im Anlegerfokus. Der Videostreaming-Marktführer veröffentlichte seine Zahlen für das vergangene Quartal, begleitet von Zweifeln an der Börse daran, wie gut der langjährige Branchenprimus seine Kunden halten kann. Zudem verfehlte die Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Der Aktienkurs fiel zuletzt um 7,5 Prozent. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Netflix-Aktie mehr als 40 Prozent eingebüsst.

Die Papiere von Intuitive Surgical brachen um rund 13 Prozent ein. Das auf robotergestützte Chirurgie spezialisierte Unternehmen hatte sein Ziel für das weltweite Wachstum der mit dem "Da Vinci"-System durchgeführten Eingriffe für 2026 beibehalten, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatten./err/he

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Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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