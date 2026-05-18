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18.05.2026 19:48:36

Aktien New York: Verluste dominieren - Iran-Hoffnungen helfen nicht lange

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben am Montag nicht lange von neuen Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Krieg profitiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zuletzt mit einem Plus von 0,18 Prozent auf 49.616 Punkte noch am besten. Zum Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar fehlen ihm damit allerdings 1,8 Prozent, nachdem er am Freitag - wie auch die anderen Indizes - sichtbar unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte.

Der marktbreite S&P 500 , der erst am Donnerstag eine Bestmarke aufgestellt hatte, drehte ins Minus und verlor weitere 0,24 Prozent auf 7.391 Punkte. Für den am Donnerstag ebenfalls rekordhohen Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,77 Prozent auf 28.900 Punkte bergab.

Vorbörslich hatten zunächst schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Meldungen, wonach weitere Lösungsideen ausgetauscht werden, gaben den Kursen nur zeitweise etwas Schwung. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Dies war eine zentrale Forderung Teherans für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Strasse von Hormus.

Allerdings hätten die USA das Angebot einer Aussetzung, die bis zum Abschluss eines endgültigen Abkommens gelten würde, nicht bestätigt, berichtete die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Verhandlungsteams. Die zeitweise schwächelnden Ölpreise legten daher zuletzt wieder zu. "Die anhaltende Blockade der Strasse von Hormus bleibt der entscheidende Marktfaktor, da kein klares Ende in Sicht ist und die Pufferreserven der weltweiten Ölvorräte rapide schrumpfen", kommentierte Elias Haddad von der US-Bank Brown Brothers Harriman & Co.

Im Dow zählte Unitedhealth mit weiteren Gewinnmitnahmen von 1,7 Prozent zu den grössten Verlierern. Als Belastung erwies sich der Ausstieg der bekannten Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bei dem Krankenversicherer. Derweil hat Berkshire bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines eine Beteiligung von 2,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Delta-Aktien legten um 0,8 Prozent zu.

Die Titel von Rocket Lab gewannen 1,8 Prozent. Hier sorgte ein Bericht des "Wall Street Journal" für Auftrieb, wonach der Rekord-Börsengang der Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk am 12. Juni über die Bühne gehen soll. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar bei Investoren einsammeln, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.

Bei Dominion Energy konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 8,8 Prozent freuen. Der US-Energiekonzern Nextera will das Unternehmen für rund 67 Milliarden Dollar in eigenen Aktien übernehmen, woraufhin die Nextera-Titel 6,3 Prozent einbüssten.

Die Papiere von Regeneron Pharmaceuticals knickten um 9,9 Prozent ein, nachdem eine Melanom-Studie für das Mittel Fianlimab die Erwartungen verfehlt hatte./gl/he

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