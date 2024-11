Aktien New York: Verluste am Ende einer Woche der Konsolidierung

NEW YORK (awp international) - Eine eher maue Börsenwoche in den USA steuert am Freitag einem tristen Ende entgegen. Die zunehmende Unsicherheit über die Wirtschafts- und Fiskalpolitik einer neuen Regierung unter Donald Trump hat die Investoren zuletzt vorsichtiger agieren lassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der am Montag noch mit einem Rekordhoch in die Woche gestartet war, gab im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 43.608 Punkte nach.

Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dow ein Minus von knapp einem Prozent ab. In der vergangenen Woche hatte der Index in Reaktion auf den Wahlsieg Trumps noch um 4,6 Prozent zugelegt und drei Tage in Folge Höchstmarken erklommen. Seitdem ist die anfängliche Euphorie der Investoren einer abwartenden Haltung gewichen.

Der breit gefasste S&P 500 gab am Freitag um 0,7 Prozent auf 5.905 Zähler nach. Der Nasdaq 100 sank um 1,4 Prozent auf 20.614 Punkte. Wie der Dow hatten beide Indizes am Montag Rekordstände erreicht und im weiteren Verlauf der Woche auf hohem Niveau konsolidiert./bek/he