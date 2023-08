Aktien New York: US-Daten geben vor allem Nasdaq Auftrieb

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - Am US-Aktienmarkt greifen die Anleger nach zwei Erholungstagen am Dienstag weiter munter zu - auch dank positiv aufgenommener heimischer Konjunkturdaten. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,25 Prozent auf 34 645,84 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,78 Prozent auf 4467,82 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sogar um 1,53 Prozent auf 15 282,30 Punkte anzog.

Das im August überraschend deutlich eingetrübte Verbrauchervertrauen in den Vereinigten Staaten schürte offenbar Hoffnungen, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen auf ihrer September-Sitzung unverändert lassen könnte. Vor allem den zinssensiblen Technologietitel half das erkennbar, Zudem stützten weiterhin Massnahmen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft, die den Aktienkursen bereits zu Wochenbeginn geholfen hatten. Kreisen zufolge wies China nun Banken an, Zinsen für bestehende Immobiliendarlehen teils zu senken.

Auch die Gespräche zwischen den USA und China sind wichtig für die Anleger. US-Handelsministerin Gina Raimondo ist bis Mittwoch in China. Sie einigte sich bereits mit dem chinesischen Ressortchef Wang Wentao im Streit um Handelsfragen auf die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe. Anleger könnten dies als Anzeichen einer Entspannung werten, hiess es am Markt.

Analysten-Einschätzungen bewegten einzelne Werte. So legten die Titel des Softwarekonzerns Oracle nach einer Kaufempfehlung von UBS um zwei Prozent zu. Citigroup rät zum Kauf von Verizon und AT&T . Dies bescherte den Aktien der beiden Telekomkonzerne Kursgewinne von 2,7 und 2,9 Prozent. Salesforce verloren hingegen 0,7 Prozent. JPMorgan nahm die Titel von der "Analyst Focus List" mit Verweis auf die in diesem Jahr bereits deutliche Kurssteigerung.

Nach der festgelegten Summe von sechs Milliarden US-Dollar, die der Mischkonzern 3M an das US-Militär im Ohrstöpselstreit zahlen will, stiegen die Aktien um 1,8 Prozent. Sie hatten bereits am Vortag in der Hoffnung auf eine deutlich niedrigere Summe als gedacht erheblich zugelegt.

Best Buy zogen nach Quartalszahlen und Äusserungen zur weiteren Geschäftsentwicklung um sechs Prozent an. Der Einzelhändler sieht mittlerweile die Zukunft etwas positiver. Der Umsatzdruck in der Unterhaltungselektronik lasse etwas nach, hiess es.

Bei den in New York gelisteten Anteilscheinen der chinesischen Onlinehandels-Plattform PDD Holdings sorgte ein überraschend starker Quartalsumsatz für einen Kurssprung von fast 17 Prozent./gl/he