Aktien New York: US-Börsen bleiben dank Einzelhandelsdaten im Aufwind

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen knüpfen am Donnerstag an ihre jüngsten Gewinne an. Konjunkturdaten und überzeugende Unternehmensberichte von Cisco Systems sowie Walmart sorgten für weiterhin gute Stimmung. Von Konjunkturseite überzeugten vor allem die Nachrichten aus dem US-Einzelhandel mit Umsätzen, die dort im Juli stärker zulegten als erwartet.

Der Leitindex Dow Jones Industrial kam zwei Stunden vor Schluss mit 40.504,82 Punkten auf ein Plus von 1,24 Prozent. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,53 Prozent auf 5.538,62 Zähler zu. Den grössten Schwung gab es im technologielastigen Nasdaq 100 , der 2,39 Prozent auf 19.476,85 Punkte gewann. Letztere Indizes steuern nach den Kursdellen von Anfang August auf ihren sechsten Gewinntag in Folge zu.

Im US-Einzelhandel stiegen die Erlöse im Juli um ein Prozent - für Tobias Basse von der NordLB ein beachtlicher Wert. "Diese erfreulichen Zahlen sind sicherlich partiell als Gegenbewegung zu bewerten", kommentierte er. Aber es müsse festgehalten werden, dass das Konsumverhalten der privaten US-Haushalte keine Anzeichen für eine nachhaltige Schwäche zeige. Die Zahlen sollten Rezessionssorgen zurückdrängen, hiess es vom Helaba-Experten Ralf Umlauf.

Unter den Einzelwerten erklomm Cisco im Dow mit einem Kurssprung um sieben Prozent die Spitze. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal die Erwartungen der Wall Street. Der optimistische Ausblick des Branchen-Schwergewichts könnte signalisieren, dass die Ausgaben für IT-Infrastruktur wieder in Gang kommen. Cisco will zugleich Geld durch einen Jobabbau einsparen.

Knapp dahinter rangierte Walmart mit einem Anstieg um 6,6 Prozent. Der Einzelhandelskonzern erhöhte seine Prognosen für den Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr. Zudem übertrafen Erlös und Gewinn im zweiten Quartal die Erwartungen von Analysten. Die Messlatte sei hoch gewesen, aber der Handelskonzern habe sie übersprungen, schrieb RBC-Analyst Steven Shemesh.

Die Anteile von Nike lagen im Dow mit plus 4,5 Prozent auf dem dritten Platz. Als Antreiber wurde darauf verwiesen, dass die von Bill Ackman geführte Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management bekannt gab, dass am Ende des zweiten Quartals eine neue Aktienposition von etwa drei Millionen Aktien im Wert von 229 Millionen Dollar gehalten wurde.

Auch eine positive Analystenstimme fand Anklang. Bei Dell ging die jüngste Erholung um sieben Prozent weiter, nachdem die US-Bank JPMorgan die Aktien auf ihre "Focus List" setzte. Investoren sollten nicht vergessen, dass sich der Markt für KI-Server noch in der Anfangsphase befinde und das Umsatzpotenzial gross sei. Der Kursrutsch seit Ende Mai sei übertrieben und die Aktien ein "Top Pick" im Hardwarebereich.

Im Bereich der Nebenwerte kamen die Papiere von Deere auf ein Plus von 7,6 Prozent. Der Hersteller von Landmaschinen hatte mit seinem Reingewinn im dritten Geschäftsquartal positiv überrascht. Laut Steven Fisher von UBS verlief das Agrargeschäft viel besser als erwartet. Am Ausblick änderte das Unternehmen allerdings nichts.

Im Verlauf rückten die Paramount-Aktien ins Blickfeld, indem sie um fast acht Prozent anzogen. Dafür verantwortlich gemacht wurde ein Kreise-Bericht, wonach Milliardär Edgar Bronfman eine Übernahme durchkreuzen will. In einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg heisst es, er stehe kurz vor einem Angebot für den Paramount-Mehrheitsaktionär National Amusements. Paramount steht vor der Übernahme durch die Produktionsgesellschaft Skydance Media des Filmproduzenten David Ellison. Auch eine Direktbeteiligung an Paramount erwäge Bronfman, hiess es weiter./tih/he