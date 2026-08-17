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17.08.2026 16:42:36

Aktien New York: Uneinheitlicher Wochenauftakt

NEW YORK (awp international) - Relativ träge und ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte zum Start in die neue Handelswoche präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag zuletzt um 0,4 Prozent auf 53.511 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,2 Prozent auf 7.771 Zähler. Dagegen stieg der Tech-Index Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 30.106 Punkte.

An der Wall Street sorgt der anhaltende Nahost-Konflikt für Ernüchterung. Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus. Der Iran wies die Pläne zurück und stellte die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.

Im Technologiesektor treiben Umsatzaussagen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.

Unter den US-Werten mit KI-Fantasie verzeichneten die Titel von Micron , Sandisk , Western Digital und Marvell Technology Kursgewinne zwischen 5,2 und 9,1 Prozent.

Unterschiedliche Richtungen schlugen die Kurse zweier Rüstungskonzerne ein: Während die Aktie von RTX nach einem Grossauftrag der US-Marine für Marschflugkörper um 0,5 Prozent zulegte, ging es für die Papiere von L3Harris um 3,5 Prozent bergab. Sie litten unter der Nachricht, dass der Konzernchef wegen eines Verstosses gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens ausgetauscht wird.

Die Titel von Constellation Brands sackten als schwächster Wert im S&P-100-Index um 5,1 Prozent ab. Marktbeobachter verwiesen dabei auf gesenkte Kursziele einiger Analysten. Zuvor hatte der jüngste Quartalsbericht des Herstellers von Bier, Wein und Spirituosen für Enttäuschung gesorgt./edh/he

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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