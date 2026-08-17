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17.08.2026 16:09:36
Aktien New York: Uneinheitlicher Wochenauftakt
NEW YORK (awp international) - Relativ träge und ohne klare Richtung haben sich die US-Aktienmärkte zum Start in die neue Handelswoche präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel am Montag im frühen Handel um 0,2 Prozent auf 53.600 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,1 Prozent auf 7.776 Zähler. Dagegen stieg der Tech-Index Nasdaq 100 um 0,2 Prozent auf 30.107 Punkte.
An der Wall Street sorgt der anhaltende Nahost-Konflikt für Ernüchterung. Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus. Der Iran wies die Pläne zurück und stellte die Wiederaufnahme von Verhandlungen mit den USA offen infrage.
Im Technologiesektor treiben Umsatzaussagen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden./edh/he
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.