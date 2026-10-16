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16.10.2026 16:45:36
Aktien New York: Techwerte wieder unter Druck - Dow legt weiter zu
NEW YORK (awp international) - Am US-Aktienmarkt ist die Stimmung nach den jüngst hochgekochten Ängsten über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne am Freitag erst einmal verhalten geblieben. Die Sorgen hatten vor allem den techwertelastigen Nasdaq 100 belastet. Am Donnerstag war dem Index zwar im Verlauf eine Wende gelungen, dennoch hatte er mit einem kleinen Minus geschlossen. Zum Wochenschluss nun geriet das Börsenbarometer wieder unter Druck, blieb aber innerhalb der Handelsspanne des Vortages.
Der Nasdaq 100 fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 29.730 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es geringfügig auf 7.748 Punkte nach oben.
Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine Gewinne vom Donnerstag aus und legte um 0,4 Prozent auf 52.376 Punkte zu. In dem Leitindex sind die grossen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, weshalb er sich bereits zuletzt besser gehalten hatte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dow ein Plus von mehr als ein Prozent an./la/he
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.