NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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13.08.2026 19:48:36
Aktien New York: Techwerte weiter im Aufwind - Cisco aber nicht
NEW YORK (awp international) - Der US-Technologiesektor hat am Donnerstag an seinen guten Vortag angeknüpft. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt 1,26 Prozent auf 30.119 Punkte. Aktien aus dem Chip- und KI-Bereich wie Sandisk , Western Digital und Micron führten den Index mit hohen, prozentual teils zweistelligen Kursgewinnen an. Cisco litten nach Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen.
Der marktbreite S&P 500 stieg auf ein Rekordhoch und stand zuletzt noch 0,55 Prozent höher auf 7.791 Punkten. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte knapp im Minus bei 53.729 Zählern.
Die Ölpreise gaben angesichts einer relativen Ruhe im Nahostkonflikt nach. Bei den US-Erzeugerpreisen für Juli verlangsamte sich zudem der Anstieg stärker als erwartet. Sorgen vor steigender Inflation und höheren Zinsen nehmen damit eher ab.
Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters Cisco reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 8,8 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von immer noch 47 Prozent stark gelaufen.
Von den in Hongkong euphorisch aufgenommenen Geschäftszahlen des Tech-Riesen Lenovo profitierten in New York die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP Inc mit plus 3,2 Prozent. Die Anteile des Informationstechnikunternehmens HP Enterprise und des Computerkonzerns Dell gewannen 2,6 beziehungsweise 3 Prozent.
Birkenstock verzeichnete eine solide Nachfrage nach Sandalen. Die Anleger honorierten die Quartalszahlen und den erhöhten Ausblick des Unternehmens mit einem Aufschlag von 13,7 Prozent./ajx/he
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