Aktien New York: Technologiewerte bleiben auf Talfahrt - Zinssorgen dominieren

NEW YORK (awp international) - Die Furcht vor steigenden Zinsen und damit einhergehende Rezessionssorgen haben die US-Börsen am Mittwoch teils stark belastet. Wie schon am Vortag gerieten auch zur Wochenmitte die zinssensiblen Technologiewerte stark unter Druck.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 0,73 Prozent auf 34 387,84 Punkte. Der breiter aufgestellte S&P 500 verlor 1,22 Prozent auf 4469,97 Punkte und für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,22 Prozent auf 14 492,12 Punkte abwärts.

Die jüngsten Ängste, dass die US-Notenbank Fed stärker als bislang erwartet auf die hohe Inflation reagiert, wurden am Vortag von Aussagen des Fed-Vorstandmitglieds Lael Brainard befeuert. Sie kündigte eine "Serie" von Zinserhöhungen an und deutete an, dass eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte auf dem Tisch liegt. Höhere Zinsen lassen insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen die Finanzierungskosten steigen.

Zudem soll bereits ab Mai mit einer raschen Verringerung der Fed-Bilanzsumme begonnen werden. Die Fed sei bereit, dem Inflationsrisiko mit "starken Massnahmen" zu begegnen, betonte Brainard./la/zb