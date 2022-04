Aktien New York: Tech-Werte ziehen an - Dow gibt leicht nach

NEW YORK (awp international) - Am US-Aktienmarkt sind am Montag Technologiewerte mit frischem Schwung in die neue Woche gestartet. Für Gesprächsstoff sorgten Rekordauslieferungszahlen des Elektroautobauers Tesla und der Einstieg des Tesla-Chefs Elon Musk bei dem Kurznachrichtendienst Twitter .

Der Dow Jones Industrial aber kam angesichts des anhaltenden Ukraine-Kriegs kaum vom Fleck. Börsianer verwiesen auf Berichte vom Wochenende über mutmassliche Gräueltaten russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten in Butscha und einer drohenden Verschärfung der Sanktionen gegen Russland durch westliche Länder. Unterdessen wollen russische und ukrainische Unterhändler am Montag ihre Videogespräche wieder aufnehmen. Die Nachrichten aus Butscha dämpften die Hoffnung auf einen baldigen Durchbruch bei den Verhandlungen.

Der Dow gab zuletzt um 0,11 Prozent auf 34 780,63 Punkte nach. Für den breiter gefassten S&P 500 aber ging es um 0,33 Prozent auf 4560,73 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,19 Prozent auf 15 038,71 Punkte an./la/he