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13.08.2026 00:03:36

Aktien New York: Tech-Sektor von guten Unternehmensausblicken getragen

NEW YORK (awp international) - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor haben am Mittwoch am US-Aktienmarkt die Stimmung der Anleger im KI- und Halbleitersektor gehoben. Der Nasdaq 100 gewann zuletzt rund 1 Prozent auf 29.814 Punkte.

Verhaltener ging es im Leitindex Dow Jones Industrial zu, der sich nur knapp im Plus zeigte beim Stand von 53.822 Zählern. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,31 Prozent auf 7.752 Punkte.

Die Inflation in den USA war im Juli wie erwartet etwas zurückgegangen. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 3,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

Mit Blick auf die Geopolitik gibt es weitere Anzeichen einer Entspannung in Nahost. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus noch vor Samstag bevor, hiess es weiter.

Am Aktienmarkt sprangen die an der Nasdaq notierten Aktien des niederländischen Nebius-Konzerns um 29 Prozent in die Höhe. Für das Cloud-Geschäft vermeldete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Umsatzsprung von über 500 Prozent. Zurückzuführen ist das auf die starke Nachfrage nach KI-Rechenleistung.

Mit positiven Ausblicken überzeugten Unternehmen wie Coreweave , Super Micro Computer und der Nvidia -Partner Hon Hai, die alle eine boomende Nachfrage nach ihren Produkten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) verzeichnen. Die Aktien aus der Gruppe der Magnificent 7 notierten jedoch im Minus, Ausnahme waren die Nvidia-Titel mit plus 2,8 Prozent. Die Coreweave-Aktien gewannen ebenso wie jene von Super Micro Computer um die 19 Prozent.

Nach Börsenschluss steht der Netzwerk-Ausrüster Cisco mit Quartalszahlen auf der Agenda. Dessen Aktien zogen zuletzt um 2,6 Prozent an.

Die Anteile von Lumentum verzeichneten ein Kursplus von mehr als 17 Prozent. Das Optoelektronik-Unternehmen hatte Ergebnisse für das vierte Quartal und einen Ausblick vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen./ajx/he

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