Aktien New York: Tech-Indizes bleiben auf Rekordjagd

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street haben die Technologiewerte-Indizes am Mittwoch ihre jüngste Rekordjagd fortgesetzt. Zuletzt aber liess der Schwung wieder etwas nach. Generell konzentrierten sich Investoren auf die weiter vorhandene Unterstützung der Märkte durch die Notenbanken und auf die Wirtschaftserholung.

Bereits am Vortag hatte Fed-Chef Jerome Powell abermals mit seinen Aussagen die Märkte beruhigt. Eine präventive Zinsanhebung will die US-Notenbank demnach nicht vornehmen, sondern erst handeln, wenn die Teuerung nachhaltig anspringt. Den jüngsten Inflationsschub bezeichnete Powell einmal mehr als übergangsweises Phänomen, das sich zurückbilden werde.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegte sich zuletzt bei 33 937,74 Punkten kaum vom Fleck. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 legte minimal auf 4249,10 Zähler zu.

Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,09 Prozent auf 14 283,20 Punkte vor, nachdem er zuvor bei knapp 14 325 Punkten eine Bestmarke erreicht hatte. Für den umfassenderen Nasdaq Composite ging es zuletzt um 0,14 Prozent nach oben.

"Bemerkenswert ist, dass die Notenbanken hinreichend gelassen bleiben bezüglich der Inflationsperspektiven", sagte der Chef-Volkswirt der DekaBank, Ulrich Kater. Die Finanzmarktteilnehmer hätten somit wieder etwas Abstand genommen von der Idee einer raschen Reflationierung der Volkswirtschaften, wenn also die Preise durch Ankurbelung der Konjunktur stark steigen. Die in den letzten Tagen wieder etwas zurückgegangenen Renditen von Staatsanleihen hätten im Gegenzug den Aktienmärkten geholfen, so Kater.

Zur Gelassenheit der Notenbank passt, dass die an diesem Mittwoch veröffentlichten US-Konjunkturdaten eher ernüchternd ausfielen. So konnten die Einkaufsmanagerindizes des Marktforschungsunternehmens Markit der Börse keine Impulse verleihen. Für den Bereich Dienstleistungen war der Indexwert überraschend stark gesunken. Zudem fielen die Verkäufe neuer Häuser erneut stark.

An der Dow-Spitze gewannen die Aktien des Kreditkarten-Anbieters American Express 1,2 Prozent. Schlusslicht waren die Papiere des Chipherstellers Intel mit einem Minus von 0,7 Prozent.

Im Nasdaq 100 blieben die Anteilscheine des Elektroautobauers Tesla im Aufwind und zogen um fast fünf Prozent an. Inzwischen notieren sie wieder auf dem Niveau von Anfang Mai./la/he