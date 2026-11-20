NEW YORK (awp international) - An der US-Technologiebörse Nasdaq geht die Talfahrt auch am Freitag weiter: Eine Stunde nach Handelsbeginn büsste der Nasdaq 100 2,30 Prozent auf 25.907 Punkte ein. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic -Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschuss-Lorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht steuert der Auswahlindex auf einen Verlust von 7,3 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 verlor weitere 0,96 Prozent auf 7.107 Punkte. Dagegen unternahm der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial einen vorsichtigen Stabilisierungsversuch: Er erholte sich um 0,23 Prozent auf 49.209 Punkte, womit sich aber immer noch ein Wochenverlust von sechs Prozent abzeichnet. Am Donnerstag waren alle drei Indizes um gut zwei Prozent auf Mehrmonatstiefs abgesackt.

"Die Anlegerstimmung ist nach dem Kursrutsch an den Börsen stark angeknackst, Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA halten an, und mögliche Folgen der Nvidia -Affäre schweben weiterhin über dem Markt", schrieb Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg in einem Marktkommentar. Anhaltende Zinssorgen sowie der feste US-Dollar seien zusätzliche Bremsklötze.

So gilt eine weitere Leitzinserhöhung in den USA im Dezember im Grunde als ausgemachte Sache. Am Markt wird aktuell mit einem Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten gerechnet, doch der US-Notenbanker Christopher Waller hatte zuletzt bereits auf eine Erhöhung um 0,50 Punkte gedrängt, wie zur Wochenmitte aus dem Protokoll zur jüngsten Fed-Sitzung hervorgegangen war. Höhere Zinsen bedeuten höhere Finanzierungskosten - und die können viele Unternehmen über kurz oder lang belasten. Denn viele KI-Investitionen werden auf Pump finanziert.

Die Aktien von Anthropic büssten an ihrem zweiten Handelstag 11,4 Prozent auf 86,12 US-Dollar ein. Damit gaben sie einen grossen Teil ihres 17-prozentigen Vortagsgewinns ab, blieben aber noch etwas über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar. Die Anteile des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX sackten um weitere 6,7 Prozent ab.

Für schlechte Stimmung sorgte auch die Nachricht, dass Apple einen eigenen autonomen KI-Agenten entwickelt, der Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann. Damit strebt der iPhone-Konzern den Einstieg in einen schnell wachsenden Markt an, auf dem bereits Unternehmen wie Anthropic, dessen Konkurrent OpenAI und die Facebook-Mutter Meta aktiv sind. Entgegen der Tech-Schwäche verharrten die Apple-Titel auf ihrem Vortagsniveau, während es für Meta um 3,4 Prozent nach unten ging.

Die heftigsten Kursverluste im Nasdaq 100 erlitten wieder einmal Halbleiteraktien: Schlusslicht Sandisk büsste gut 13 Prozent ein, bei Micron und Seagate beliefen sich die Abschläge auf rund zehn Prozent.

Einen Kursrutsch von sechs Prozent verzeichneten die Aktien von Intuit , nachdem das Softwareunternehmen den Umsatzausblick gesenkt hatte. Die Papiere von Ross Stores sanken um 2,7 Prozent. Der Discount-Einzelhändler blieb angesichts hoher Kosten mit seinem Ausblick für das Schlussquartal hinter den Erwartungen zurück.

Andere Werte aus traditionellen Branchen schnitten besser ab. So ging es für Gap nach dem jüngsten Kurstief seit Juli um 16 Prozent hoch. Analysten lobten die Markenstärke der Modekette - selbst ein etwas gesenkter Umsatzausblick konnte den Anteilen nichts anhaben.

Die Aktien des Krankenversicherungs- und Gesundheitsunternehmens Humana sowie die des Krankenversicherers Unitedhealth profitierten mit Kursgewinnen von 3,6 beziehungsweise 3,9 Prozent von einem positiven Kommentar der Analysten von TD Cowen. Sie hatten zuletzt unter Ängsten wegen einer geplanten Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer gelitten./gl/he