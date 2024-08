Aktien New York: Talfahrt beschleunigt sich - Jobdaten befeuern Rezessionsängste

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben am Freitag ihre Talfahrt fortgesetzt und die im Wochenverlauf eingeheimsten Gewinne wieder abgegeben. Schwache Arbeitsmarktdaten gaben den tags zuvor hochgekochten Rezessionssorgen weitere Nahrung. Die wachsenden Spannungen im Nahen Osten sowie enttäuschende Quartalsberichte von Intel und Amazon belasteten ebenfalls die Stimmung.

Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial büsste rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss 2,16 Prozent auf 39.476,37 Punkte ein. Die Hoffnung auf einen Wochengewinn dürfte sich zerschlagen haben. Aktuell steht ein Verlust von knapp drei Prozent zu Buche.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 2,39 Prozent auf 5.316,43 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 2,91 Prozent auf 18.340,67 Punkte abwärts. Sein Wochenverlust beläuft sich momentan auf etwas mehr als dreieinhalb Prozent.

Die US-Wirtschaft schuf im Juli deutlich weniger Arbeitsplätze als erwartet und die Arbeitslosigkeit erreichte den höchsten Stand seit fast drei Jahren. Gleichzeitig schwächte sich das Lohnwachstum unerwartet ab.

"Schlechte Nachrichten sind jetzt wirklich schlechte Nachrichten", kommentierte Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. "Die Arbeitsmarktdaten schlagen genau in die Kerbe, die den Aktienmarkt in den letzten Handelstagen unter Druck setzte: die Angst vor einer Rezession der US-Wirtschaft im späteren Jahresverlauf."

Die Zahlen folgten auf überraschend schwache Daten zur Stimmung in der US-Industrie am Vortag: Der ISM-Indikator war im Juli noch stärker unter die Expansionsschwelle gesackt, die eine wirtschaftliche Schrumpfung signalisiert. Investoren sorgen sich daher zunehmend, dass die US-Notenbank zu lange mit der Zinswende gewartet hat und damit der Konjunkturentwicklung hinterherläuft. Schliesslich hatte die Fed auch im Juli zur Eindämmung der Preisentwicklung an den hohen Leitzinsen festgehalten. Eine erste Senkung im September wurde zugleich als vage Möglichkeit in Aussicht gestellt.

Die sich fortsetzende Berichtssaison brachte ausserdem weitere Enttäuschungen auf Seiten der "Magnificent 7", den sieben herausragenden Tech-Giganten der USA, deren Quartalsberichte am Markt ein besonderes Gewicht haben. So enttäuschte der weltgrösste Online-Händler Amazon mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal. Analysten monierten das träge Online-Einzelhandelsgeschäft. Die Aktie sackte um etwas mehr als 10 Prozent ab.

Das Chipentwickler-Urgestein Intel zählt zwar nicht zu den "glorreichen Sieben", doch der Kurseinbruch von 27 Prozent spricht für sich. Der kriselnde Tech-Konzern enttäuschte ebenfalls mit seinen Zahlen und dem Ausblick. Um schnell Kosten zu senken, werden zudem drastisch Stellen abgebaut.

Der iPhone-Konzern und Technologie-Riese Apple überzeugte hingegen mit seinen Zahlen und dem Ausblick für das neue Quartal. Die Aktie legte an der Dow-Spitze um 2,5 Prozent zu./ck/he