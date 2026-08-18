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18.08.2026 15:57:36
Aktien New York: Steigende Anleiherenditen belasten vor allem Techwerte
NEW YORK (awp international) - Der besonders finanzierungsabhängige US-Technologiesektor steht am Dienstag angesichts steigender Anleiherenditen unter Druck. Im frühen Handel ging es für den Nasdaq 100 um 1,38 Prozent auf 29.582 Zähler abwärts. Bereits am Vortag hatte die jüngste Erholung Risse gezeigt hatte.
Die US-Standardwerte an der Wall Street hielten sich am Dienstag etwas besser. So notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt kaum verändert bei 53.437 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , in dem zugleich zahlreiche Technologiewerte enthalten sind, büsste 0,50 Prozent auf 7.707 Zähler ein.
Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpfen die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen. "Die Lage im Nahen Osten spitzt sich eindeutig wieder zu, und die langfristigen Zinsen steigen - und das sind Faktoren, die letztendlich den Wert von Aktien untergraben", kommentierte Emma Moriarty von CG Asset Management./ajx/he
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