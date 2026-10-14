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14.10.2026 16:30:36

Aktien New York: Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte

NEW YORK (awp international) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.

Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach./la/he

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Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt

Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’916.47 13.79 SJXBXU
Short 15’468.13 8.93 S84B7U
SMI-Kurs: 14’097.59 14.10.2026 16:50:43
Long 13’457.37 19.34 SYBVIU
Long 13’161.31 13.72 SXBT2U
Long 12’607.47 8.99 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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