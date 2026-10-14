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14.10.2026 16:30:36
Aktien New York: Starker Anstieg der Verbraucherpreise belastet Techwerte
NEW YORK (awp international) - Stärker als erwartet gestiegene Verbraucherpreise im September haben am Mittwoch den Appetit der Anleger auf US-Aktien gezügelt. Vor allem die zinssensiblen Papiere der Technologiebranche gerieten unter Druck.
Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach./la/he
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
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Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- SMI und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich zur Wochenmitte etwas fester. Der Dow bewegt sich seitwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch vorwiegend nach unten.