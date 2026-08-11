Aktien New York: Stabiler Auftakt - Zuversicht in Nahost

NEW YORK (awp international) - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben am US-Aktienmarkt am Dienstag für einen stabilen Auftakt gesorgt. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,10 Prozent auf 54.031 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,07 Prozent auf 7.758 Zähler zu. Beide Indizes bewegen sich unweit ihrer Höchststände.

Von seinem Rekord noch ein kleines Stück weiter entfernt ist der technologielastige Nasdaq 100 , der am Dienstag mit plus 0,11 Prozent auf 29.655 Zählern notierte.

Im Anlegerfokus steht weiter die geopolitische Lage am Persischen Golf. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Signale der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gaben die Ölpreise ihre deutlichen Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab.

Beide Kriegsparteien ringen weiter um die vollständige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, über die ein Grossteil der Ölexporte aus den Förderstaaten am Golf abgewickelt wird. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump versichert, dass die Handelsroute nach einer Minenräumung wieder für Schiffe befahrbar sei. Sie werde "zu 100 Prozent" von den USA kontrolliert. Zuvor hatte der Iran hingegen eine Öffnung der Meerenge von Zugeständnissen der Vereinigten Staaten abhängig gemacht.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Riot Platforms um 5 Prozent an. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen, das kürzlich mit dem Verkauf von KI-Rechenzentrumskapazitäten begonnen hatte, schloss Kreisen zufolge einen Vertrag über 9,1 Milliarden US-Dollar mit der KI-Firma Anthropic. Riot meldete zudem einen Umsatz für das zweite Quartal, der die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf.

Plug Power legten um 3,6 Prozent. Der Nettoumsatz des Wasserstoff-Unternehmens für das zweite Quartal übertraf die Erwartungen von Analysten.

Die Anteile von Babcock & Wilcox schnellten um 9 Prozent hoch, nachdem der Hersteller von Stromerzeugungsanlagen einen unerwartet hohen Umsatz für das zweite Quartal gemeldet hatte.

Die in New York gehandelten Aktien des schweizerischen Turnschuh-Herstellers On Holding brachen nach einem enttäuschenden Umsatz im zweiten Quartal um fast ein Fünftel ein. Dies belastete auch die Papiere von Nike , die um gut 2 Prozent nachgaben./ajx/he