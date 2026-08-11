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11.08.2026 15:54:36
Aktien New York: Stabiler Auftakt - Zuversicht in Nahost
NEW YORK (awp international) - Signale eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg haben dem US-Aktienmarkt am Dienstag einen stabilen Auftakt beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,34 Prozent auf 54.160 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte quasi unverändert bei 29.618 Zählern. Der marktbreite S&P 500 stand knapp im Plus bei 7.757 Punkten.
Im Anlegerfokus steht weiter die geopolitische Lage am Persischen Golf. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, die Signale der vergangenen Tage würden darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gaben die Ölpreise ihre deutlichen Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab.
Beide Kriegsparteien ringen weiter um die vollständige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, über die ein Grossteil der Ölexporte aus den Förderstaaten am Golf abgewickelt wird. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump versichert, dass die Handelsroute nach einer Minenräumung wieder für Schiffe befahrbar sei. Sie werde "zu 100 Prozent" von den USA kontrolliert. Zuvor hatte der Iran hingegen eine Öffnung der Meerenge von Zugeständnissen der USA abhängig gemacht./ajx/he
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