Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’295 0.4%  SPI 18’309 0.4%  Dow 49’143 0.3%  DAX 24’925 0.2%  Euro 0.9290 0.1%  EStoxx50 5’937 0.2%  Gold 4’481 0.8%  Bitcoin 74’500 0.1%  Dollar 0.7939 0.3%  Öl 61.5 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Idorsia36346343Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526
Top News
Siemens Healthineers-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens Energy-Aktie
Meta-Aktie unbeeindruckt: Europa-Start smarter Ray-Ban-Brillen wegen US-Nachfrage rückt nach hinten
S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingebracht
Suche...
eToro entdecken

Analog Devices Aktie 907697 / US0326541051

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.01.2026 16:12:36

Aktien New York: Schwung für den Dow ebbt etwas ab

Analog Devices
229.07 CHF 3.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (awp international) - Der Aufschwung der Kurse an den US-Aktienmärkten zum Jahresbeginn hat am Dienstag nachgelassen. Nach den starken ersten beiden Börsentagen 2026 lag der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel mit 0,3 Prozent moderat im Plus bei 49.117 Zählern. Damit sind sowohl das Rekordhoch vom Vortag als auch die runde Marke von 50.000 Punkten in unmittelbarer Reichweite.

Der Nasdaq 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,7 Prozent aufwärts auf 25.571 Zähler. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 6.927 Punkten.

Im Technologiesektor sorgte Microchip Technology mit einem höheren Umsatzziel für das dritte Geschäftsquartal für eine positive Überraschung. Die Aktien des Halbleiterherstellers zogen um 8 Prozent an. Experte Mark Lipacis vom Investmenthaus Evercore ISI wies darauf hin, dass Microchip erst vor vier Wochen die Ziele schon einmal erhöht habe.

Im Fahrwasser von Microchip gewannen auch Micron Technology, NXP Semiconductor , Texas Instruments und Analog Devices zwischen 5 und 6,5 Prozent.

Im Chipsektor wurde ausserdem auf eine Rede des Nvidia -Chefs Jensen Huang zur Eröffnung der Fachmesse CES in Las Vegas hingewiesen. Dieser gab den Produktionsstart des nächsten Chipsystems bekannt und sprach von einer grossen Nachfrage. Die Nvidia-Aktien stiegen um 2 Prozent.

Nach Hochstufungen durch Analysten begehrt waren zwei Nebenwerte: Papiere des klinischen Beratungsunternehmens Fortrea stiegen um gut 8 Prozent nach einer Empfehlung von Evercore ISI. Mit Blick auf das Jahr 2026 wird derweil die Bank JPMorgan optimistisch für den Schiffbauer und Sportausrüster Brunswick , dessen Papiere um 7 Prozent zulegten./bek/jha/

Nachrichten zu Analog Devices Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten