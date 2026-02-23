Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'871 0.1%  SPI 19'052 -0.2%  Dow 48'891 -1.5%  DAX 24'992 -1.1%  Euro 0.9132 0.0%  EStoxx50 6'114 -0.3%  Gold 5'211 2.1%  Bitcoin 50'099 -4.0%  Dollar 0.7740 -0.1%  Öl 71.3 -0.5% 
Bitcoin Cash: So lohnend wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
Ethereum Classic: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
NVIDIA-Aktie mit schwachem Jahresstart 2026: Diese Faktoren belasten den Kurs
Ausblick: Telefonica zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’835.76
Pkt
-73.75
Pkt
-1.07 %
19:59:24
23.02.2026 19:57:36

Aktien New York: Schwacher Wochenstart - KI-Ängste und Zölle belasten

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte sind mit klaren Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Erneute Sorgen um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz (KI) auf die Unternehmensgewinne sowie die anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle hätten die Risikobereitschaft der Anleger gedämpft, hiess es aus dem Handel.

Der Dow Jones Industrial fiel am Montag unter die Marke von 49.000 Punkten auf den tiefsten Stand seit drei Wochen. Zuletzt notierte der US-Leitindex 1,4 Prozent im Minus bei 49.942 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 6.845 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,2 Prozent auf 24.721 Punkte abwärts.

Nach der jüngsten gerichtlichen Zoll-Entscheidung in den Vereinigten Staaten herrscht auf beiden Seiten des Atlantiks Unsicherheit, was künftig im Handel zwischen den USA und der EU gilt. Auf viele EU-Importe in die Vereinigten Staaten soll US-Regierungskreisen zufolge künftig ein Zoll von 15 Prozent erhoben werden, wie ein ranghoher Vertreter des Weissen Hauses mitteilte. Das Europäische Parlament fror die Umsetzung des bereits ausgehandelten EU/US-Zollabkommens ein. Am Freitag hatte der Oberste US-Gerichtshof dem Präsidenten Donald Trump die rechtliche Grundlage für viele bisher verhängte Zölle entzogen.

Aus Branchensicht standen vor allem Finanz- und bestimmte Technologiewerte unter Verkaufsdruck. Auslöser war Händlern zufolge ein Bericht von Citrini Research, in dem die potenziellen Risiken dargelegt wurden, die KI für verschiedene Segmente der Weltwirtschaft mit sich bringen könnte. Zudem nähmen die Zweifel zu, ob sich die massiven Investitionen in diese Technologie bald auszahlen werden, hiess es. Insofern gehörten die Papiere von American Express , JPMorgan , Goldman Sachs und Visa mit Kursabschlägen zwischen 4,3 und 8,0 Prozent zu den schwächsten Werten im Dow.

Zudem setzte sich die Talfahrt von Aktien bestimmter Software- und Cybersicherheitsunternehmen fort. Als Begründung wurde auf den OpenAI-Konkurrenten Anthropic verwiesen, der vor dem Wochenende ein Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude vorgestellt hatte. So verbuchten die Titel von Zscaler , Salesforce , Oracle , Crowdstrike und Datadog Verluste zwischen 5,0 und 10,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten fielen die Titel von Eli Lilly mit einem Anstieg von 4,5 Prozent positiv auf. Sie profitieren damit von einem erneuten Rückschlag des dänischen Wettbewerbers Novo Nordisk mit einem Abnehmmittel, was die Sorgen vor dessen wieder erstarkter Konkurrenz milderte. Analyst Chris Schott von JPMorgan erwartet länger anhaltende Marktanteilsgewinne von Eli Lilly - zu Lasten von Novo Nordisk.

Die Aktien von Paypal reagierten mit einem Plus von 6,4 Prozent auf Übernahmespekulationen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, weckt der massive Wertverlust des Zahlungsdienstleisters in den vergangenen Monaten das Interesse potenzieller Käufer. Mindestens ein grosser Konkurrent habe ein Auge auf Paypal als Gesamtunternehmen geworfen, während andere Interessenten nur an bestimmten Vermögenswerten interessiert seien.

Die Aktien der Papierhersteller Smurfit Westrock und International Paper verbuchten Kursrückgänge von 5,6 beziehungsweise 5,4 Prozent. JPMorgan-Experte Detlef Winckelmann verwies auf einen überraschenden Rückgang der Inlandspreise bei Wellpappen-Rohpapier.

Die Papiere von Arcellx sprangen um 77 Prozent auf knapp 114 Dollar hoch. Der Biotech-Konzern Gilead will den Krebsspezialisten für 115 Dollar je Aktie plus eine mögliche Nachzahlung in Höhe von fünf Dollar kaufen. Dabei wird Arcellx mit einem Eigenkapitalwert von bis zu 7,8 Milliarden US-Dollar bewertet. Die Anteilscheine von Gilead sanken um 1,1 Prozent./edh/he

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?

Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:

Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat

Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.

Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!

Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin

Inside Trading & Investment

14:26 Renditechancen in Zukunftsbranchen: Step-Down Autocallable Barrier Reverse Convertibles auf innovative US-Aktien
10:58 UBS Logo UBS KeyInvest: Marktumfeld voller Gegensätze
10:12 Marktüberblick: Gold hui – Bitcoin pfui
09:33 Erhobenen Hauptes ins Wochenende
19.02.26 Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
19.02.26 Julius Bär: 17.09% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Holcim Ltd, Swiss Re AG, UBS Group AG, VAT Group AG
17.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Givaudan, Nestlé, Roche, Swisscom
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’413.90 19.94 S4BB8U
Short 14’720.29 13.86 SZEB1U
Short 15’259.68 8.97 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’871.06 23.02.2026 17:31:03
Long 13’277.48 19.25 SZGB5U
Long 12’999.89 14.00 SGYBGU
Long 12’440.51 8.97 S5CBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
4. Quartal 2025: Diese Änderungen nahm George Soros im Depot vor
Umbruch an den Aktienmärkten? Ray Dalio warnt vor Chaos an den Börsen
Rüstungsaktien im Rückwärtsgang: Was Anleger zu Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wissen sollten
Novo Nordisk-Aktie fällt zweistellig: Abnehmmittel Cagrisema enttäuscht in Studie
Die Performance der Kryptowährungen in KW 8: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zoll-Chaos: SMI schliesst stabil -- DAX letztlich schwach - unter 25'000 Punkten -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Aktien von Samsung und NVIDIA im Fokus: HBM4 als Schlüsselkomponente für "Vera Rubin"-GPU?
BELIMO-Aktie bricht trotzdem ein: Gewinn 2025 gesteigert
NVIDIA-Aktie mit schwachem Jahresstart 2026: Diese Faktoren belasten den Kurs

4. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
KW 8: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 8: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
