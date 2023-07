Aktien New York Schluss: Zinshoffnungen befeuern erneut Techwerte

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag in der Verlustzone, wohingegen sich der deutsche Aktienmarkt etwas fester zeigte. An den US-Börsen ging es zum Wochenausklang aufwärts. An den asiatischen Börsen liess sich zum Wochenende keine klare Tendenz ausmachen.