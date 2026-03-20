Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’321 -1.1%  SPI 17’202 -1.0%  Dow 45’577 -1.0%  DAX 22’380 -2.0%  Euro 0.9118 -0.2%  EStoxx50 5’501 -2.0%  Gold 4’497 -3.2%  Bitcoin 55’534 0.7%  Dollar 0.7883 -0.1%  Öl 110.4 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche149905998UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882Sika41879292Roche1203204Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von Heidelberg Materials und Holcim erholt - Emissionshandel im Blick
Aktien von VW und Porsche im Blick: Pötsch bleibt VW-Chefkontrolleur und Porsche-SE-Vorstandschef
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Dollar und Euro
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’506.48
Pkt
-100.01
Pkt
-1.51 %
22:05:20
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

20.03.2026 21:33:36

Aktien New York Schluss: Weitere Verluste - Dow auf Tief seit September

NEW YORK (awp international) - Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges sind die Anleger am Freitag bei US-Aktien weiter aus dem Risiko gegangen. Verstärkt wurde die Anspannung vor dem Wochenende von Berichten über die Entsendung weiterer US-Truppen und angeblichen Überlegungen der USA, mit der Insel Kharg ein iranisches Ölexportzentrum unter Kontrolle zu bringen.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,96 Prozent tiefer bei 45.577,47 Punkten. Zeitweise war der US-Leitindex sogar unter 45.400 Punkte abgerutscht, wo er sein tiefstes Niveau seit September erreichte. Für die laufende Woche ergab sich ein Abschlag von mehr als zwei Prozent. Damit verbuchte der Dow die vierte verlustbringende Woche in Folge. Seit dem Rekordhoch aus dem Februar hat er fast zehn Prozent eingebüsst.

Andere US-Indizes fielen am Freitag deutlicher: Der S&P 500 um 1,51 Prozent auf 6.506,48 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 1,88 Prozent auf 23.898,15 Punkte.

Das charttechnische Bild gilt als eingetrübt, denn die drei grossen US-Indizes notieren inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien. Letztmals war dies im Frühjahr 2025 der Fall gewesen, als US-Präsident Donald Trump den Märkten den Zollschock versetzt hatte.

Auch andere Anlageklassen waren von Nervosität der Anleger geprägt. Bei US-Staatsanleihen verschärfte sich die Talfahrt, da Börsianer eine steigende Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed bis Oktober einpreisten. Auch der Goldpreis setzte seinen jüngsten Rücksetzer fort. Er erreichte ein Tief seit Anfang Februar.

"Da der Konflikt bisher innerhalb des von der US-Regierung angegebenen Zeitrahmens von 4 bis 6 Wochen bleibt, befinden wir uns möglicherweise noch in der Eskalationsphase", warnte der Barclays-Stratege Emmanuel Cau vor der Gefahr weiterer Verluste. Eine Deeskalation sei zwar nicht absehbar, wegen der wachsenden wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Kosten des Krieges aber der wohl logischste nächste Schritt.

Neben soliden Ölwerten waren am Freitag die Aktien von Fedex eine positive Ausnahme. Sie stiegen um 0,8 Prozent, nachdem der Logistikkonzern einen starken Quartalsbericht präsentiert und trotz aller Unsicherheiten sein Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr angehoben hatte.

Im Technologiesektor fielen ARM Holdings mit einem Anstieg um zwei Prozent positiv auf. Als Treiber fungierte hier eine Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC. Analyst Frank Lee begründete dies mit der Erwartung, dass der Chipentwickler in das Geschäft mit Prozessoren für KI-Server einsteigt.

Einen heftigen Kursrutsch um ein Drittel machten dagegen die Aktionäre von Super Micro durch. Die USA haben einen Mitgründer des Rechenzentren-Ausstatters angeklagt wegen des Verdachts, dass illegal Technologie im Milliardenwert nach China geliefert wurde. Mehreren Mitarbeitern wird vorgeworfen, dass die Server über ein Unternehmen in Südostasien transferiert wurden.

Um 13 Prozent hoch sprangen die Aktien des Solartechnik-Herstellers Solaredge , der vom Analysehaus Jefferies hochgestuft wurde. Julien Dumoulin-Smith verwies auf die Perspektiven in Europa angesichts der Energiepreise, die dort auf den Nahostkonflikt reagieren. Er zog dabei einen Vergleich zur Situation nach dem Energieschock, den seinerzeit die Russland-Ukraine-Krise ausgelöst hatte.

Einen Kursrutsch um zehn Prozent gab es aber umgekehrt bei Mosaic wegen einer Analystenabstufung. Die Bank of America hatte für den Düngemittelkonzern ihre bisherige Kaufempfehlung aufgegeben in der Erwartung, dass eine Margenausweitung bei Phosphatdüngern in Zeiten des Iran-Konflikts voraussichtlich um ein Jahr verzögert werde./tih/nas

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Im aktuellen BX Morningcall sprechen David Kunz und François Bloch mit Giulio Vitarelli, CEO des VZ Vermögenszentrums, über den Erfolg der VZ, den Unterschied zu klassischen Banken, die Rolle von unabhängiger Beratung und die Zukunft der Finanzbranche.

Im Gespräch geht es unter anderem um:
Warum die VZ seit Jahren stark wächst
Was das Geschäftsmodell von Banken und Versicherungen unterscheidet
Weshalb unabhängige Honorarberatung für viele Kundinnen und Kunden attraktiver wird
Wie die VZ Fachkräfte rekrutiert und intern ausbildet
Welche Rolle Deutschland, Pensionierung und Demografie für das Wachstum spielen
Warum künstliche Intelligenz den Berater nicht einfach ersetzt

Ein spannendes CEO-Interview über Pensionierung, Vermögensaufbau, ETFs, Beratung, KI und die Zukunft der VZ-Aktie.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ

Inside Trading & Investment

09:54 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
09:04 SMI stürzt unter 200-Tage-Linie
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Unter Druck
19.03.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Comet Holding AG, Inficon Holding AG, VAT Group AG
19.03.26 Volatilität im Zuge der Bitcoin-Korrektur
18.03.26 Pensionierung im Fokus: Giulio Vitarelli über Vorsorge, Beratung und Wachstum der VZ
17.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Sandoz
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’026.02 15.87 BNRS1U
Short 13’158.19 13.69 BBSSGU
Short 13’640.44 8.90 S9CBLU
SMI-Kurs: 12’320.99 20.03.2026 17:30:20
Long 11’866.78 19.94 SQBBAU
Long 11’574.42 13.69 BIYSFU
Long 11’068.48 8.84 BSXSZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr - höhere Ausschüttung und klare Wachstumsziele
BP-Aktie höher: Verkauf von Raffinerie-Tochter Ruhr Oel an Klesch
KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Barclays-Studie stärkt Rüstungssektor nur zeitweise - Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Minus
Almonty-Aktie im Minus: Fortschritte in Südkorea von Buchverlusten überschattet
US-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- SMI geht leichter ins Wochenende -- DAX schliesslich deutlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Super Micro-Aktie bricht ein: Chip-Schmuggel nach China - schwere Vorwürfe gegen Mitgründer
Diese Länder produzieren am meisten Gold
Tesla & SpaceX AI bleiben NVIDIA treu: Elon Musk kündigt umfangreiche Bestellungen an - Aktien verlieren

Top-Rankings

KW 12: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 12/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 12/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’506.48 -1.51%