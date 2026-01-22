Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9275 -0.2%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’939 2.2%  Bitcoin 70’568 -0.8%  Dollar 0.7891 -0.8%  Öl 64.2 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Novartis1200526Sika41879292
Top News
Webinar: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Krebsimpfstoff überzeugt: Moderna-Aktie mit deutlichem Kurssprung
D-Wave im Blick: Übernahme von Quantum Circuits abgeschlossen
JPMorgan-Aktie dennoch in Grün: Trump klagt wegen Kontoschliessungen
Suche...
Plus500 Depot

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’913.35
Pkt
37.73
Pkt
0.55 %
22:35:10
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

22.01.2026 22:15:36

Aktien New York Schluss: weitere Erholung - Geopolitik und Wirtschaft

NEW YORK (awp international) - Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Mittwoch hatten die Aktienkurse erfreut auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,63 Prozent auf 49.384,01 Punkte. Mit in der Spitze 49.607 Punkten war das vor zehn Tagen erreichte Rekordhoch von 49.633 Punkten nicht weit entfernt.

Der von Tech-Werten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,76 Prozent auf 25.518,35 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,55 Prozent auf 6.913,35 Punkte hoch.

Auch Geschäftszahlen bewegten den US-Aktienmarkt. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble (P&G) will die enttäuschende Erlösentwicklung im vergangenen Quartal schnell abschütteln. Der Umsatz sollte sich in den kommenden sechs Monaten erholen, sagte Finanzchef Andre Schulten. Im zweiten Geschäftsquartal waren die Erlöse aufgrund einer mauen Nachfrage kaum gestiegen. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte stagnierten die Erlöse sogar, während Analysten ein kleines Plus erwartet hatten. Anleger schlossen sich dennoch dem Optimismus der Unternehmensführung an, die Aktien legten um 2,7 Prozent zu.

GE Aerospace gab besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt. Zudem geht der Triebwerkhersteller davon aus, dass die anhaltende Nachfrage nach Flugreisen dazu beitragen wird, die bestehenden wirtschaftlichen Bedenken auszuräumen. Der Gewinnausblick auf 2026 reichte nach dem Kursanstieg von 85 Prozent im letzten Jahr aber nicht mehr aus, die Anleger zu begeistern. Die Aktien büssten 7,4 Prozent ein.

Die Papiere des Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories sackten nach der Vorlage von Zahlen für das Schlussquartal um zehn Prozent ab. Das war der grösste Tagesverlust seit 2002. Der Umsatz verfehlte die Erwartungen. Zudem enttäuschte der Ausblick auf das erste Quartal.

Die Nachricht, dass der chinesische Online-Händler Alibaba den Börsengang seiner Chip-Sparte vorbereitet, liess die in den USA gehandelten Anteile um fünf Prozent steigen.

Freeport McMoran sanken um knapp drei Prozent. Der Quartalsgewinn des Kupferproduzenten übertraf die Erwartungen von Analysten, die Kupferproduktion im vierten Quartal lag aber klar unter den Vorjahreswerten und auch etwas unter den Schätzungen der Experten. Auch stiessen sich Marktteilnehmer an den Investitionsausgaben für 2026. Die Papiere befinden sich gleichwohl seit November im Rally-Modus und kratzen am Rekordhoch aus dem Jahr 2008. Die Nachfrage nach Kupfer treibt den Kurs./he

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
14:03 Julius Bär: 12.90% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Societe Generale SA
13:04 BNP Paribas: Wie Trends eine Branche verändern
09:34 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Auf einem schmalen Grat/Infineon / SAP – High Tech und Rendite
09:11 Marktüberblick: Volkswagen und Deutsche Börse im Fokus
21.01.26 Die globalen geopolitischen Risiken nehmen zu
20.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Givaudan, Partners Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’767.10 19.93 STAB1U
Short 14’048.48 13.85 BOKS7U
Short 14’559.28 8.98 SKFBBU
SMI-Kurs: 13’244.88 22.01.2026 17:30:00
Long 12’678.86 19.35 S92BSU
Long 12’402.38 13.71 S5CBOU
Long 11’892.12 8.98 SQBBAU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Carl Zeiss Meditec-Aktie mit zweistelligen Kursverlusten: Jahresausblick nach unten revidiert
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Krebsimpfstoff überzeugt: Moderna-Aktie mit deutlichem Kurssprung
Berkshire Hathaway-Aktie: Wie sich der Konzern ohne Buffett zu Bitcoin positioniert
Rally bei Gold, Silber & Kupfer: Wird sich der Aufwärtstrend 2026 fortsetzen?
Barry Callebaut-Aktie zieht nach Bekanntgabe von CEO-Wechsel kräftig an: Absatz bricht ein - Ausblick optimistisch
Buy-Note für SAP SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.
ARYZTA-Aktie schnellt hoch: Management stellt weiteres organisches Wachstum in Aussicht
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag Verlust reich
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag im Minus

Top-Rankings

KW 3: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 3: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 3: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’913.35 0.55%

finanzen.net News

Datum Titel
22:44 Intel: Kapazitäts-Engpässe bremsen Wachstum
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: weitere Erholung - Geopolitik und Wirtschaft
22:13 Aktien New York Schluss: Erholung geht weiter - Geopolitik und Wirtschaftsdaten
21:39 Treffen von Putin und Witkoff im Kreml hat begonnen
20:53 Devisen: Euro legt im US-Handel weiter leicht zu
20:47 GNW-News: NUNC Capital steigt bei dem Hightech-Start-up AnGard Microwave ein, um Europas Hochleistungs-Mikrowellenkapazitäten zu stärken
20:33 GNW-News: eGain kündigt Solve 26 London an: Führende Konferenz zum Thema KI-gestütztes Wissensmanagement für die Automatisierung des Kundenerlebnisses
20:33 Wacker-Aktie stürzt ab: Übernahme durch Doosan Bobcat geplatzt
20:14 ROUNDUP: Europäer suchen neue Antworten auf Trump
22:18 JPMorgan-Aktie nichtsdestotrotz im Plus: Trump reicht wegen Kontoschließungen Klage ein