Aktien New York Schluss: Vorsicht vor Nvidia-Zahlen belastet Nasdaq

NEW YORK (awp international) - Eine ausgeprägte Vorsicht der Anleger vor der am Mittwochabend anstehenden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten Nvidia hat am Dienstag die US-Börsen insgesamt belastet. Besonders unter Druck geriet der technologielastige Nasdaq 100 , der um 0,79 Prozent auf 17 546,10 Punkte fiel. Hier sind Halbleitertitel wie Nvidia , Broadcom und AMD schwer gewichtet, entsprechend stark lasteten deren Kurseinbussen auf dem Index.

Besser als die Nasdaq-Indizes hielten sich am Dienstag die eher von klassischen Industrie-, Konsum- und Finanztiteln dominierten Börsenbarometer Dow Jones Industrial und S&P 500 . Ersterer verlor am Ende 0,17 Prozent auf 38 563,80 Punkte und zweiterer 0,60 Prozent auf 4975,51 Zähler.

Nvidia-Aktien sackten um 4,4 Prozent ab. Die Verluste von Broadcom, AMD und Applied Materials reichten bis zu 5,2 Prozent. Nvidia gilt wegen seiner starken Ausrichtung auf die Boom-Technik Künstliche Intelligenz schon länger als starkes Zugpferd für den gesamten Tech-Sektor. Allein im noch jungen Börsenjahr ist die Aktie um fast 40 Prozent gestiegen.

?Nvidia versetzt die Börsenwelt vor den Quartalszahlen (?) in Aufregung?, schrieb die Investment-Plattform eToro. Seit Oktober 2022 hat sich der Kurs der Papiere fast versiebenfacht. eToro warnte denn auch von einem ?schmalen Grad zwischen Rausch und Überhitzung?. Am Markt sei nach der fulminanten Rally nun eine gewisse Unentschlossenheit zu beobachten.

Am Dienstag standen mit den Quartalsbilanzen von Home Depot und Walmart traditionellere Branchen im Fokus. Die Aktienkurse gingen getrennte Wege: Während Walmart-Aktien um 3,2 Prozent stiegen und ein Rekordhoch erreichten, traten Home Depot auf der Stelle.

Bei Walmart lobten die Experten von JPMorgan die jüngste Geschäftsentwicklung auf dem Heimatmarkt. Diese habe die Profitabilität des Handelskonzerns angetrieben. Die milliardenschwere Übernahme des SmartTV-Herstellers Vizio trübte die gute Stimmung nicht. Vizio-Aktien sprangen derweil um gut 16 Prozent hoch.

Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot rechnet im neuen Geschäftsjahr (bis Ende Januar) nur mit einer etwas besseren Entwicklung. Das entfachte bei den Investoren nicht die Euphorie wie bei Walmart.

Die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Discover Financial schnellten um fast 13 Prozent nach oben, nachdem der Konkurrent Capital One Financial eine rund 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeofferte vorgelegt hatte. Bezahlen will Capital One mit eigenen Aktien. Die Papiere von Capital One Financial traten auf der Stelle.

Der Euro gab am Dienstag im späten US-Devisenhandel seine Gewinne zum Teil wieder ab. Die Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,0810 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,0802 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9257 Euro gekostet.

Angesichts der schwachen Nasdaq-Börse legten US-Staatsanleihen etwas zu. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,19 Prozent auf 109,95 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere gab entsprechend auf 4,27 Prozent nach./bek/he

