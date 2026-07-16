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16.07.2026 22:30:36

Aktien New York Schluss: Verluste - Nasdaq deutlich im Minus

(Ausführliche Fassung)

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,20 Prozent niedriger bei 52.552,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 7.533,77 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,62 Prozent auf 29.025,77 Punkte.

Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hiess es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben den sechsten Tag in Folge Ziele im Iran attackiert. Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen." Das US-Militär hatte erst am Mittwoch zwei Angriffswellen unternommen und ein Schiff attackiert, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstossen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten.

Unter den Einzelwerten legte die Aktie von Unitedhealth um 1,2 Prozent zu. Der grösste US-Krankenversicherer kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley die Ziele für 2026 ein weiteres Mal an.

Abbott Laboratories machten einen Kurssprung um 10,7 Prozent, nachdem das Gesundheitsunternehmen seinen Gewinnausblick für 2026 angehoben hatte. Zudem war das zweite Quartal besser ausgefallen als am Markt erwartet.

Für die Anteilscheine von United Airlines ging es um 1,8 Prozent nach unten. Die Fluggesellschaft hatte mit ihrem bereinigten Gewinnausblick enttäuscht.

Der Triebwerkhersteller GE Aerospace hatte zwar gute Zahlen präsentiert und seine Gewinnprognose erhöht, trotzdem fielen die Papiere um 4,1 Prozent. Anleger hätten sich wohl ein ehrgeizigeres Ziel erhofft, schrieb Analyst Gautam Khanna von TD Cowen.

Unter den Technologiewerten büssten die in den USA gehandelten TSMC-Anteile , sogenannte Hinterlegungsscheine (ADRs) der Papiere an der Börse in Taipeh, 2,3 Prozent ein, obwohl der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger Investitionsziel und Umsatzprognose erhöht hatte. Die Papiere waren aber bereits im Zuge des KI-Booms sehr gut gelaufen.

Auch eine Übernahme bewegte die Anleger: Der Pharmakonzern Eli Lilly will den Psychopharmaka-Experten Ataibeckley kaufen. Dessen Papiere schnellten um mehr als ein Drittel in die Höhe. Für Eli Lilly ging es um 1,1 Prozent nach oben./err/he

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