Aktien New York Schluss: Verhaltener Handel - China-Gespräche dauern an

(Meldung um Einzelwerte ergänzt)

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen ist am Montag unter den Anlegern keine Risikobereitschaft aufgekommen. Viele Teilnehmer wollten zunächst die Erkenntnisse weiterer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie sich neu positionierten, hiess es aus dem Handel.

Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Montag in London begonnen und sollen laut einem US-Beamten am Dienstag fortgesetzt werden. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Laut der Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown herrscht grosse Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten.

Der Dow Jones Industrial ging vor diesem Hintergrund prozentual unverändert bei 42.761,76 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 kam mit 6.005,88 Punkten auf ein Plus von 0,09 Prozent. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,17 Prozent auf 21.797,87 Punkte zu.

Unter den sieben wichtigsten US-Tech-Werten überwogen ganz klar die Gewinner. Tesla drehten nach schwachem Start auf und gingen 4,6 Prozent höher aus dem Handel. Sie zeigten sich damit weiter von ihrem jüngsten Kursrutsch stabilisiert, der mit dem entbrannten Streit zwischen Konzernchef Elon Musk und US-Präsident Donald Trump einhergegangen war.

Apple dagegen gaben am Tag einer Entwicklerkonferenz um 1,2 Prozent nach. Anleger reagierten bei dem iPhone-Hersteller zurückhaltend auf den Verlauf der Veranstaltung. Dabei wurde klarer, dass sich die Neuigkeiten stark auf neue Bedienoberflächen der Apple-Geräte konzentrieren, während die Hoffnung auf einen grossen Sprung nach vorn im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) nachliess.

Stärke zeigten an der Nasdaq-Börse die Titel des Chipkonzerns Qualcomm , die um mehr als vier Prozent anzogen. Gut an kam, dass der Halbleiterkonzern ein 2,5 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot für das britische Branchenunternehmen Alphawave abgegeben hat.

Bei den Aktien von Warner Bros. Discovery ging die anfängliche Freude darüber, dass der Medienkonzern eine Aufspaltung in zwei eigenständige Teile plant, gänzlich verloren. Nach einem Anstieg um bis zu 13 Prozent im frühen Handel lag der Kurs letztlich mit drei Prozent im Minus.

Zwei Verlierer gab es nach der Überprüfung der S&P-500-Zusammensetzung, die keine Änderungen nach sich zog. Enttäuscht reagierten die Anleger des Online-Brokers Robinhood , dessen Kurs um etwa zwei Prozent fiel. Mit mehr als 8 Prozent waren die Abgaben bei dem App-Entwicklungsdienstleister Applovin noch gravierender.

Mit einem Kurssprung um 26 Prozent sorgte Plug Power für Aufsehen. Von dem Brennstoffzellen-Spezialisten wurde eine erweiterte Partnerschaft mit dem australischen Unternehmen Allied Green Ammonia bei einem Projekt für nachhaltige Kraftstoffe in Usbekistan bekanntgegeben./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---