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07.10.2026 22:33:36

Aktien New York Schluss: Schwächer - Zinssorgen belasten

NEW YORK (awp international) - Nach den Rekordhochs der Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100 am Vortag haben die Anleger an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte Gewinne mitgenommen. Für Belastung sorgten steigende Anleiherenditen und anhaltend hohe Ölpreise, die Befürchtungen einer zunehmenden Inflation und weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed nährten.

Der Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,66 Prozent tiefer bei 51.179,87 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,22 Prozent auf 7.801,77 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,21 Prozent auf 31.160,08 Punkte nach unten.

Experten halten eine weitere US-Zinserhöhung bis Ende 2026 für sehr wahrscheinlich. Aus dem am Abend veröffentlichten Protokoll der letzten geldpolitischen Fed-Sitzung geht hervor, dass alle 19 Fed-Vertreter die jüngste Zinsanhebung im September unterstützten. Dabei hätten viele diesen Schritt befürwortet, um dem Risiko eines zunehmenden Inflationsdrucks entgegenzuwirken, hiess es laut dem Protokoll.

Die Aktien von SpaceX büssten 2,5 Prozent ein. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass der von Tesla-Chef Elon Musk gegründete Weltraumkonzern im Rahmen einer Finanzierungsrunde 40 Milliarden Dollar aufbringen will, um Nvidia-Chips zu erwerben.

Die Papiere von Skydance setzten ihre Talfahrt vom Vortag beschleunigt fort und sanken um 6,7 Prozent. Der von der Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison beherrschte Filmkonzern schloss am Dienstag die gut 110 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Brothers ab und muss deshalb nun eine Schuldenlast von Dutzenden Milliarden Dollar bewältigen.

Constellation Brands kauft das Start-up SpikedAde für Getränke auf Wodkabasis. Zudem hatte der Brauereikonzern am Vortag nach Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal 2026/27 veröffentlicht. Die Aktien stiegen um 2,4 Prozent.

Die Anteilscheine von Hess Midstream brachen um knapp 15 Prozent ein. Zuvor hatte der Ölkonzern Chevron zugestimmt, seine Anteile und Vermögenswerte an Hess Midstream an das Energieinfrastruktur-Unternehmen zu übertragen - im Gegenzug für verbesserte geschäftliche Konditionen und 200 Millionen US-Dollar in bar./edh/he

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