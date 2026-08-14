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14.08.2026 22:21:36

Aktien New York Schluss: Schwächer - Wirtschaftssorgen im Vordergrund

NEW YORK (awp international) - Am US-Aktienmarkt haben am Freitag schwächere Wirtschaftsdaten die Anleger etwas skeptischer gestimmt. Die wichtigsten Indizes schlossen im Minus.

Der Tech-Index Nasdaq 100 sank um 0,13 Prozent auf 30.046,14 Punkte. Auf Wochensicht steht ein Plus von 1,1 Prozent zu Buche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag 0,20 Prozent auf 53.732,41 Punkte. Daraus resultiert eine Wochenbilanz von minus 0,6 Prozent. Für den am Vortag auf ein Rekordhoch gekletterten marktbreiten S&P 500 ging es mit einem Abschlag von 0,17 Prozent auf 7.785,76 Zähler ins Wochenende, sodass sich auf die Woche gesehen ein Plus von 0,4 Prozent ergibt.

Die Umsätze im US-Einzelhandel waren im Juli zurückgegangen, während Volkswirte mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Zudem hatte sich die Stimmung der Verbraucher in den USA im August stärker als erwartet eingetrübt, wie das Konsumklima der Universität Michigan ergab. Die Daten gaben zwar Hoffnung auf kurzfristig stabile US-Leitzinsen, andererseits aber Anlass zur Sorge um eine Abkühlung der Wirtschaft.

Im Techsektor standen Applied Materials unter Druck. Umsatz und Gewinn des Halbleiterindustrie-Ausrüsters hatten im abgelaufenen Quartal über den Erwartungen gelegen. Auch der Ausblick übertraf den Konsens. Die Aktien, die sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt hatten, verloren 5,1 Prozent. Die hohe Bewertung sorge für eine entsprechend grosse Erwartungshürde und löse Gewinnmitnahmen aus, hiess es zur Begründung aus dem Handel.

Für die Papiere von Reddit ging es um 12,6 Prozent aufwärts. Die Anteile des Social-Media-Unternehmens sollen laut einer Pressemitteilung am 18. August in den S&P-500-Index aufgenommen werden.

Die Titel von Sandisk legten nach starkem Vortag um weitere 7,4 Prozent zu. Die US-Bank JPMorgan hatte die längere Zeit nicht bewerteten Aktien des Flash-Speicher-Spezialisten mit "Overweight" wieder aufgenommen. Sandisk sei in vielerlei Hinsicht herausragend positioniert, um die hohe Nachfrage nach NAND-Speicher im Zuge des KI-Booms zu bedienen, betonte Analyst Harlan Sur.

Eton Pharmaceuticals schnellten um mehr als 44 Prozent noch, nachdem der Pharmakonzern mit Umsatz und Gewinn für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick angehoben hatte./ajx/he

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